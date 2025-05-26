端午連假怎麼玩 新北推多元「交通懶人包」助民暢遊

交通局表示，端午節連假期間，搭乘國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地客運，將提供基本里程或一段票免費優惠。（記者羅國嘉攝）

2025/05/26 12:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕端午節連假即將到來，新北市政府交通局整理推出「端午連假交通資訊懶人包」，整合國道疏運措施、易壅塞路段與時段、瑞芳177觀光公車路線、新北市美術館活動與議長盃龍舟賽交通建議，協助市民與遊客順利規劃行程。

交通局交通安全科代理科長李淑惠指出，為紓解連假車流，交通部高速公路局將於5月30日凌晨12時至中午12時，及5月31日凌晨5時至中午12時，實施國道5號石碇及坪林南向匝道封閉措施，建議前往宜蘭方向的駕駛人改走台9線；連假期間國道實施單一費率收費，且每日凌晨12時至清晨5時暫停收費，民眾如欲利用免收費時段出發，務必注意行車安全，避免疲勞駕駛，同時善用警廣、1968網站或APP查詢即時路況。

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另，交通部公路局也推出優惠措施，自5月29日至6月1日，全台90條國道客運路線享平日票價或原價6折優惠。民眾搭乘國道客運、台鐵或高鐵後10小時內轉乘在地公車（不含高鐵快捷公車），可享有基本里程或一段票免費優惠，轉乘指定幸福巴士則全程免費。建議市民掃描交通懶人包上的QR Code，快速掌握路線與優惠資訊，享受省時又省錢的出行方式。

連假期間，新北市也將展開多項活動。備受矚目的「新北市議長盃龍舟錦標賽」將於5月31日與6月1日於蘆洲微風運河登場。由於活動期間停車空間有限，交通局建議民眾多利用大眾運輸，搭乘捷運至蘆洲站後轉乘接駁車或步行約15分鐘，即可抵達現場。

李淑惠說，想親近自然、探索北海岸風光的旅客，也可搭乘超人氣的177瑞芳觀光公車，沿線串聯深澳鐵道自行車、水豚君岩、黃金瀑布、九份老街等7大景點。民眾可使用TPASS 1200定期票、電子票證或現金搭乘，也可購買每日限量販售的49元一日券，一票暢遊、享合作商家優惠。

此外，新北美術館自4月25日起至6月1日，每週末舉辦開幕系列活動，包括建築光雕、煙火秀、藝文演出及主題市集等，5月30日更將舉辦世壯運閉幕式。因館區周邊停車空間有限，建議民眾可將車輛停放於板橋車站或鳳鳴車站周邊，再轉乘台鐵火車前往，以節省找車位的時間。

端午連假國道措施。（圖由交通局提供）

端午連假將至，交通局整理風景區公車動態資訊。（圖由交通局提供）

客運轉乘資料。（圖由交通局提供）

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