新北大橋S型彎道變直了 有效降低機車事故發生率

養工處改善新北大橋機車道S型彎道，降低行車風險，並拓寬優化人行空間與增設自行車道，提升整體通行安全性。（記者羅國嘉攝）

2025/05/26 12:39

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北大橋是板橋、三重之間的重要交通幹道，交通量龐大，為改善機車道S型彎道造成的交通事故，工務局推動改善工程，該工程從2024年10月開工，於5月提前完工，機車道寬度達3公尺，人行道也拓寬至平均3.4公尺，今（26）日由市長侯友宜到場視察，強調「提升用路人行車安全是市府首要目標」，此項改善將有效降低機車事故發生率。

工務局長馮兆麟表示，新北大橋於2010年完工通車，為亞洲最長的對稱型單塔斜張橋，雙向設有4線汽車道、路肩、機車道及人行步道。然而，機車道因橋塔墩柱設計導致路線呈S型，多年來成為交通事故熱點，平均每月發生約60件事故。為解決此一安全隱憂，市府養護工程處攜手交通局與交通警察大隊，經會勘後，將橋塔段最外側汽車道縮減1線，改作機車道使用，優化道路空間配置。

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養工處長鄭立輝說明，此案於2024年10月開工，原定工期一年，最終提前4個月順利完工，總經費約3千萬元，並成功爭取內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」補助1109萬元。完工後的機車道寬度達3公尺，人行道也拓寬至平均3.4公尺，雙向機車道改善工程，將主橋周邊最外側汽車道改做機車道，汽車道由4個車道縮減為3車道，讓機車避開轉折S型彎道，合理分配道路空間，提供更安全、舒適且友善的通行環境。

侯友宜指出，新北大橋為銜接板橋與三重的重要交通樞紐，跨越大漢溪與新店溪，車流量龐大。過去機車道彎曲狹窄、易發生事故，如今透過此次工程改善，不僅使S型彎道成為直線道，據統計，改善前每週平均發生約一件事故，改善後降至每月不到一件。

議員彭佳芸表示，新北大橋機車道改善工程完工，不僅過去騎士口中的死亡閃電彎已完全消失，機車道寬度也增加至2公尺，大幅提升機車駕駛的行車安全，也請騎士行經此橋時，仍然要留意車速注意安全；而汽車道略為縮減後，是否對於周邊道路造成影響，也請市府持續留意。

養工處改善新北大橋機車道S型彎道，降低行車風險，並拓寬優化人行空間與增設自行車道，提升整體通行安全性。（記者羅國嘉攝）

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