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    端午新芽正盛 祝人高昇的金絲葫蘆竹受歡迎

    端午期間，發芽正盛，金絲葫蘆竹深受歡迎，成為七甲五街花卉產銷班的熱門盆栽。（記者吳俊鋒攝）

    端午期間，發芽正盛，金絲葫蘆竹深受歡迎，成為七甲五街花卉產銷班的熱門盆栽。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/26 12:35

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕宋朝大文豪蘇東坡的詩作曾提到「無竹令人俗」，竹子常被運用於園藝佈置，觀賞盆栽則具「節節高昇」的祝福寓意，常見的開運竹，有底部積水的問題，引來登革熱的疑慮，目前金絲葫蘆竹竄起，台南歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示，端午期間，正是發芽茂盛之時，生機蓬勃，格外受到歡迎。

    黃毅斌指出，除了有筍子收成的綠竹與麻竹等食用竹之外，一般常見的園藝竹，包含唐竹、紅竹、黑竹、觀音竹、人面竹…，春夏時節會陸續長出新芽，相當茂盛，增添綠意。

    黃毅斌說，竹子喜歡潮濕的環境，照顧上必須要在半日照或較明亮的空間，每天澆灌，而用於觀賞盆栽的開運竹，底部就常見積水，被認為容易引來登革熱病媒蚊孳生，金絲葫蘆竹就沒有這類問題。

    黃毅斌提到，金絲葫蘆竹依照主幹的粗細，有大小不同規格，持續成長下，也可達1個人的高度，有節節高昇的寓意，顏色又討喜，深受歡迎，躍為七甲五街花卉產銷班的熱門盆栽。

    端午期間，發芽正盛，金絲葫蘆竹深受歡迎，成為七甲五街花卉產銷班的熱門盆栽。（記者吳俊鋒攝）

    端午期間，發芽正盛，金絲葫蘆竹深受歡迎，成為七甲五街花卉產銷班的熱門盆栽。（記者吳俊鋒攝）

    常見的開運竹，有盆栽底部積水的問題。（記者吳俊鋒攝）

    常見的開運竹，有盆栽底部積水的問題。（記者吳俊鋒攝）

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