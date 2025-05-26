台中豐原區西安街與中正路353巷口大雨就淹 居民怨：如馬拉灣水樂園

一輛汽車從巷道開出，停在騎樓的機車被浪花沖倒。（金小姐提供）

2025/05/26 12:28

〔記者歐素美／台中報導〕上週六（24日）中午，台中市豐原區下起大雨，豐原區西安街與中正路353巷處積水至腳踝，有汽車行經濺起浪花，停在轉角騎樓下的1輛機車被沖倒，讓車主金小姐忍不住在網路po文「我的摩托車超慘，根本馬拉灣水樂園」！

金小姐表示，該處每逢大雨就淹水，尤其是一旁的中正路353巷，當天水快淹到大腿處，雖然區公所等多次清理排水溝，但還是淹；豐原區長洪峰明表示，該巷道因水溝加蓋，可能排水系統有問題，將報請水利局再處理改善。

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金小姐和丈夫在豐原區西安街經營百元剪髮，這幾天下雨，店前堆滿沙包防淹水。金小姐無奈表示，只要下大雨，該處就會淹水，5月24日中午下大雨，店門前淹水約腳踝高，她的機車停在店門前的騎樓，不料，1輛汽車從中正路353巷開出來，濺起浪花，她的機車就被沖倒了，才忍不住在Thraads上發文。

金小姐說，當天中正路353巷的水淹到約大腿處，一直到下午4點左右才退。雖然區公所等曾多次派員清理巷道的排水溝，但淹水情況並未改善。

豐原區長洪峰明表示，中正路353巷原本很狹窄，水溝加蓋後巷道拓寬，加上該處較低漥，下大雨就淹水，之前水利局曾派員處理，但好像並未改善，可能是排水系統出問題，將再請水利局協助處理，解決淹水的問題。

因為豐原區西安街與中正路的巷口處，下大雨就淹水，使得金小姐在店門口堆滿沙包防淹水。（記者歐素美攝）

豐原區中正路的巷道水溝加蓋拓寬後遇大雨即淹水，居民盼改善。（記者歐素美攝）

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