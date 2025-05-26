「內賊」疑洩林志玲家族等上萬病歷個資 輔大醫院：當事人已調職

輔大醫院爆發個資外洩疑雲，院方否認。（記者陳奕劭攝）

2025/05/26 12:18

〔記者陳奕劭／新北報導〕天主教輔仁大學附設醫院驚爆個資外洩疑雲，任職醫院的周姓呼吸治療師疑盜用院內多名醫護人員帳號投給他自己，甚至疑似駭進病人的資料庫，包括第一名模林志玲在內上萬名病人個資恐外洩。對此，輔大醫院回應，周姓員工並未取得病人個資，第一時間已向新北市調查處告發，周姓員工已調職。

媒體爆料，輔大醫院周姓治療師為了競選工會代表，盜用多名醫護人員帳號為自己投票，甚至疑似在遠端駭進病人的資料庫，取得林志玲家族在內等上萬名病人的個資，相關資料恐有外傳、複製、竄改的疑慮，雖然調查局已立案偵辦，但周姓員工仍在職。

請繼續往下閱讀...

對此，輔大醫院行政副院長龔家騏表示，醫院知情後第一時間已由院長向新北市調查處告發，並全力配合司法偵辦，積極提供證據，周姓員工目前已調離現職，後續依司法調查結果處置。

他指出，經資安單位與司法單位調查結果，周姓員工並未取得病人個資。而周姓員工盜用醫護人員資料一事是他透過公共電腦，使用員工未登出的帳號所致。

龔家騏說，醫院深知此事引發社會對醫療信任的疑慮，向關心輔大醫院病友、同仁表達歉意，未來會強化資安設施，限制外部連線、監控異常行為，避免類似情形出現。

輔大醫院傳出院內員工駭進資料庫，上萬名個資恐外洩，輔大醫院行政副院長龔家騏否認，稱該名員工並未取得任何病人個資。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法