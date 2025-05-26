恆春頭溝鯨魚化石在台中科博館 地方盼留在地展示

2022年恆春頭溝鯨魚化石出土。（資料照，民眾提供）

2025/05/26 12:20

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春頭溝地區近年出土全台最完整、距今約8.5萬年的鯨魚化石，震撼學界與地方，這具全長逾15公尺、完整度高達70%的化石，不僅見證台灣遠古海洋生態，更為恆春半島的地質研究掀開新頁，但化石一直留在台中自然科學博物館（簡稱科博館）研究，地方人士期盼將這珍貴化石留在當地展示，結合科博館與海生館專業能量，打造「地質資源館」，讓化石「回娘家」，兼顧教育、研究與觀光，帶動區域永續發展。

教育部及屏南立委徐富癸、伍麗華近期到恆春半島考察，屏東縣議員潘芳泉強調，頭溝出土的鯨魚化石是恆春的珍貴資產，應留在當地展示，發揚在地文化與地質價值。他指出，化石出土地周邊已因不明開墾受損，更凸顯保護的急迫性，呼籲立即制定保護措施，防止化石因天然災害或人為盜採流失，甚至外流國外，確保這份地質遺產能永續傳承。

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科博館士楊子睿及國內多所院校學生，2022年在頭溝發掘出這具鯨魚化石，堪稱台灣地質史上的重大突破。這項發現不僅有助了解冰河期至今的生態變遷，也讓恆春成為國內外地質學者矚目的焦點。為妥善保存，化石已運至科博館進行清修與研究，但地方期待化石最終能回歸恆春。

為實現化石在地展示的願景，徐富癸提出設立「恆春地質資源館」的構想，建議結合科博館的研究能量，打造集展示、研究與教學於一體的教育基地。他指出，地質資源館不僅能讓學生深入了解地質與古生物知識，還可結合恆春的觀光資源，吸引國內外遊客，促進地方經濟永續發展，也能爭取設置國立臺灣史前文化博物館鵝鑾鼻分館，強化南台灣在地質與史前文化領域的教育與研究能量。

而短期間，海生館典藏館預計明年底開幕，館方表示，典藏館2樓已規劃為全展場，未來全力爭取讓鯨魚化石在此展出，實現「回娘家」目標。屏東縣政府也積極行動，推動地質資源館的設立，打造兼具國際視野與在地特色的地質教育重鎮。

恆春頭溝鯨魚化石 地方盼留在地展示發揚光大。（資料照，成大提供）

恆春頭溝鯨魚化石現場容易因為天災人為破壞。（記者蔡宗憲攝）

恆春頭溝鯨魚化石，徐富癸盼留在地展示發揚光大。（記者蔡宗憲攝）

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