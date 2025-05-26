輔大醫院爆病例個資外洩 衛福部︰衛生局調查再送政院個資會討論

輔大醫院近期爆出員工與病患個資外洩疑慮。（資料照）

2025/05/26 12:10

〔記者林志怡／台北報導〕輔大醫院近期爆出員工與病患個資外洩疑慮，一名周姓呼吸治療師為競選工會代表，盜用多名醫護人員的帳號幫自己投票，更疑似利用遠端連線，進入醫院資料庫瀏覽病患與醫護人員個資，包括第一名模林志玲家族在內；對此衛福部表示，相關調查會由地方衛生局調查，完成後再送行政院個資會討論。

針對醫院員工帳號遭不當使用，並涉及病患及醫護人員個資外洩疑慮，輔大醫院指出，醫院得知相關情況後，第一時間就向新北市調查處告發，並啟動內部調查與帳號安全管控機制，全力配合司法單位進行偵辦。

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輔大醫院表示，經資安單位盤點與司法單位調查結果，目前並無任何病患個人資料外洩之情勢，周姓呼吸治療師並未取得任何非其業務內容的病人個資，將持續進行後續監測與防護，確保個資安全無虞。

此外，輔大醫院表示，為防止類似事件再度發生，醫院已採取資安強化措施，提升帳號與病歷存取權限管理制度、限制辦公設備外部連線、強化防火牆與異常行為監控等。

對於輔大醫院疑似個資外洩事件，衛福部資訊處長李建璋指出，資訊處主管53家關鍵基礎設施醫院相關事宜，但輔大醫院並不在53家關鍵基礎設施醫院之列，因此資訊處僅是指導角色，實際情況會由醫事司責成地方衛生局進行調查，待調查完成，相關報告會送至行政院個資會進行討論。

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