迎端午粽飄香！ 南市府訪查粽口味多元、售價「微揚」

南市府訪查10處傳統市場，以及20餘家販售粽子的商家與通路，發現今年粽子口味更多元、售價「微揚」。（圖由台南市政府提供）

2025/05/26 11:59

〔記者王姝琇／台南報導〕南市法制處及衞生局近日針對粽子價格、原物料安全及供需情形進行查訪了解，讓民眾在價格資訊公開透明下能正確判斷安心選購粽品歡度佳節；發現粽子口味更加多元，售價方面則呈現「微揚」。

法制處消保官已於5月15日至22日間會同市場處至本市保安市場、水仙宮市場、新化市場、麻豆市五市場及新營第一公有市場等10處傳統市場，及中西區、南區、安南區、新市區、善化區、麻豆區及新營區等地20餘家販售粽子的商家、蛋行、南北雜貨行，與家樂福、大潤發、全聯、北海道超市等賣場，實地了解粽子與原料食材的價格及供應情形。

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訪查結果，今年粽子整體供應量充足，肉粽依餡料食材不同價格介於40元至80元間，販售價格以45元至55元的居多，內餡有魷魚、干貝等高檔食材的海味八寶肉粽價格則在80元以上；菜粽或素粽價格介於30元至50元間。部分受訪查店家調漲價格5至10元，據業者表示主要係反應食材，特別是花生及豬肉等成本的增加，部分業者選擇薄利多銷以服務顧客仍維持去年售價。

粽子內餡部分，蓮子、乾香菇、栗子及鹹蛋黃等大多維持去年售價未有調整；至花生價格1台斤較去年上漲10元至20元，每台斤140元左右，漲幅約百分之15；傳統市場五花肉、梅花肉1台斤約190元至200元，較去年同期價格上漲約10至15元。

本次並查核肉粽常用食材豬肉原產地標示，受查核店家表示豬肉來源均為國產，現場並已張貼豬肉產地標示貼紙，以供民眾了解選擇。另法制處消保官亦會同衛生局辦理端午應景食品的抽驗及粽子製造業的聯合稽查，共同為食品安全把關。

為搶攻端午節商機，店家陸續推出多款粽子，吸引民眾選購，法制處籲請商家販售應節食品應合理定價、標示明確，並維護良好環境衛生，確保食品安全及品質。同時提醒消費者購買時應注意產品、價格標示及保存期限，如有相關消費疑義，可撥打「1950」消費者服務專線，或向台南市政府法制處消費者保護官室洽詢。

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