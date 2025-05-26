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    首頁　>　生活

    中市潭子栗林活動中心年久失修 地方爭取市府補助分年修繕

    潭子栗林動中心具有46年歷史，因建築老舊，充斥漏水及排水不良等問題。（記者歐素美攝）

    潭子栗林動中心具有46年歷史，因建築老舊，充斥漏水及排水不良等問題。（記者歐素美攝）

    2025/05/26 11:52

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區栗林社區活動中心，具有46年歷史，屋頂女兒牆鋼筋裸露、屋脊生鏽，圍牆屋瓦脫落，地下室更因排水不良多次淹水，嚴重影響使用安全與品質。立委楊瓊瓔與市議員賴朝國爭取改善，台中市民政局分今、明2年編列預算，全面整建社區活動中心，提供社區居民一個安全、舒適的活動空間。

    立委楊瓊瓔及市議員賴朝國，今天會同民政局、潭子區長劉汶軒、栗林里長簡順雄、栗林社區發展協會余鈴環等，辦理「潭子區栗林社區活動中心修繕工程」現勘，實地檢視活動中心屋頂鋼筋裸露、屋瓦脫落、地下室淹水等問題，共同研議改善方案。

    潭子區長劉汶軒表示，栗林社區活動中心於民國68年落成啟用，去年獲市府民政局補助250萬元進行耐震補強，但建物老化問題仍然嚴重，尤其屋頂女兒牆鋼筋裸露、屋脊鏽蝕，每逢颱風或豪雨即出現漏水情況，地下室因排水不良，多次發生淹水與牆面發霉，而圍牆屋瓦部分亦已脫落，雖已拆除以策安全，但後續仍需修繕復原。

    賴朝國也指出，栗林活動中心是社區居民生活、聯誼、長者活動的重要場域，因屋頂漏水、地下室淹水等問題，造成使用率偏低，居民長者多有抱怨。

    楊瓊瓔強調，社區活動空間不能等到危及安全才亡羊補牢！她多次會勘並向民政局反映地方迫切需求，終獲市府支持，將分別於114年與115年度編列修繕經費，分年分項推動建物整建工程，第一期針對屋頂防水、圍牆修復及地下室排水改善，為居民打造更完善的社區生活場域，讓銀髮族活動、親子課程與社區會議皆能安心舉辦。

    潭子區栗林社區活動中心地下室因排水不良導致淹水，牆面也發霉。（記者歐素美攝）

    潭子區栗林社區活動中心地下室因排水不良導致淹水，牆面也發霉。（記者歐素美攝）

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