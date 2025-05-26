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    下載量突破200萬次！大台南公車APP新增YouBike查詢

    大台南公車APP與網站改版，即日起民眾可在路線中查到鄰近YouBike站點。（台南市政府提供）

    大台南公車APP與網站改版，即日起民眾可在路線中查到鄰近YouBike站點。（台南市政府提供）

    2025/05/26 11:49

    〔記者王姝琇／台南報導〕大台南公車APP與網站悄悄改版，即日起民眾可在路線中查到鄰近YouBike站點，「地圖版路線」也優化路線圖顯示方式，串連各種綠色運輸讓查詢更方便。

    「大台南公車」App下載量突破200萬次，每年查詢量超過2億筆。交通局長王銘德指出，除了公車路網不斷優化，扮演「最後一哩」角色的YouBike微笑單車站點也不斷擴充，現已有597站，無論在地生活或觀光休閒，搭乘公車再騎一小段YouBike抵達目的地，都十分便利愜意，本次藉由大台南公車APP與網站改版，整合YouBike資訊，讓民眾更便利。

    王銘德表示，新版查詢界面中，民眾可在地圖模式看到周邊YouBike站點位置，或在列表模式中看到附近有YouBike站點的站牌，此外，也可即時查詢可借車輛數量及空位等資訊，搭公車時即可掌握規劃下一段行程，實現各種綠色運輸的無縫接軌。

    此外，本次改版也優化了「地圖版路線」查詢功能，同一條路線公車因應地方需求常有延駛、繞駛等不同行駛模式，過去同時顯示在同一張地圖上，非常複雜，改版後擴充則可分別查詢不同延繞駛路線的行經站位、預估到站時間等資訊，便利又直覺。

    公共運輸處長吳俁之指出，台南市是全國最早開發公車動態資訊的縣市，系統運作迄今已逾20年，也持續開發新功能，增進使用者的體驗，歡迎民眾認明官方版「大台南公車」APP並下載最新版本，可獲得功能完整的最佳體驗。

    大台南公車APP與網站改版，即日起民眾可在路線中查到鄰近YouBike站點。（台南市政府提供）

    大台南公車APP與網站改版，即日起民眾可在路線中查到鄰近YouBike站點。（台南市政府提供）

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