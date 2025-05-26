台南市國際龍舟錦標賽盛大登場 交通管制、停車資訊一次看

台南市國際龍舟錦標賽將於5月27至31日在台南運河安億橋至承天橋登場，活動官網公布交通管制、停車資訊。（台南市政府提供）

2025/05/26 11:47

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市國際龍舟錦標賽將於5月27至31日在台南運河安億橋至承天橋登場，市長黃偉哲表示，台南龍舟賽事不僅是端午節重要傳統活動，也是城市文化魅力的最佳展現，除刺激的龍舟賽事，期間還規劃多項藝文表演、市集活動，提醒民眾留意交通管制及停車資訊。

黃偉哲表示，活動期間將針對運河安億橋至承天橋周邊，包括慶平路、育平路、育平七街等進行交管，民眾請提早改道安平路或慶平路，行經會場周邊請減速慢行，提醒可先查詢活動路段及相關交通管制措施，預先規劃路線避開可能壅塞路段，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統。

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體育局長陳良乾表示，除緊湊精彩的龍舟競賽外，5月27日開幕重頭戲由知名「即將成真火舞團」帶來極具視覺震撼的《龍耀陸海空》表演，將運河上的龍舟轉化成華麗的火龍，與龍舟水龍在運河上共舞，營造雙龍共同守護臺南這塊土地。

活動主會場也規劃美食區、農特產與文創市集，並設置互動體驗區，除此之外，5月28至31日每日晚上6點起均有藝文團體接力演出，包含安琪藝術舞蹈團、南台科技大學樂團及舞蹈表驗、魔術等精彩表演，打造適合全齡參與的端午節慶空間。

體育局提醒，活動期間戶外高溫，注意防曬與補水；現場設有醫護站與服務台，並加派警消與志工協助秩序與緊急應變。為維護環境整潔，請民眾自備環保杯具、垃圾請分類；如遇天候不佳或安全考量，賽事將視情況延後或暫停，請留意現場廣播與官網公告。誠摯邀請全國朋友一同參與這場融合運動競技、文化展演與城市觀光的夏日盛典，體驗臺南豐富的歷史底蘊與現代創意。

台南市國際龍舟錦標賽將於5月27至31日在台南運河安億橋至承天橋登場，活動官網公布交通管制、停車資訊。（台南市政府提供）

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