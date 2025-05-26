新興菸品社群瀏覽量破34億次 拒菸聯盟籲成立查緝平台

林清麗呼籲，衛福部應儘速公告禁止所有加味菸品。（記者林志怡攝）

2025/05/26 11:45

〔記者林志怡／台北報導〕我國平均每20分鐘不到，就有1人因菸害失去生命，但新興菸品在網路仍相當猖獗，全球社群媒體瀏覽量更已超過34億次，許多年輕人因此落入菸品陷阱。台灣拒菸聯盟呼籲，政府應立即公告禁止所有加味菸品、提高菸品包裝警示圖文面積至85%，並建立新興菸品查緝平台，主動監控並落實網路行銷取締。

5月31日是世界無菸日，WHO連續2年以「揭露菸商真面目」為主軸，希望提醒年輕人不要被菸商的話術誘騙，進而成為菸品使用者，且最新報告顯示，電子煙、加熱菸等新興菸品的網路行銷猖獗，在社群媒體上的瀏覽量超過34億次，青少年電子煙使用率更已經超過成年人。

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董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，菸商販售外觀亮麗的菸品，實則包藏禍心，WHO今年提出7項新興菸品防治策略，其中對年輕人最有效的就是「禁止加味菸品」，台灣目前卻僅正面表列27項禁止用於菸品的添加物，無法完全防堵加味菸品，相關作為只有0分，衛福部應儘速公告禁止所有加味菸品。

林清麗也提到，全球已有138國使用警示圖文，10個國家採用85%以上的比例，我國卻僅要求50%，在全球排倒數第16名，另目前已有25國執行素面且單一字體的包裝規範，避免年輕人對菸品產生品牌印象與迷思，也是WHO號召各國實行的重要措施，我國卻至今沒有相關作為。

另林清麗指出，我國至今沒有開放任何新興菸品，但董氏基金會自「菸害防制法」修正上路迄今，已經檢舉2600多個網路項目，顯示政府至今仍持續放任不法商人透過網路誘惑年輕人，美國、日本菸商甚至已架設台灣官方網站，明目張膽的挑戰健康台灣相關法律。

國教行動聯盟理事長王瀚陽認為，目前透過網路搜尋，仍可輕易找到新興菸品的購買方式，衛福部應設置「新興菸品查緝平台」，主動監控並落實新興菸品防堵措施，杜絕菸商利用社群、網購、業配等滲透青少年生活圈，也給予民眾主動檢舉的管道。

https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/5054661

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