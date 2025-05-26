端午連假國道客運售票1成6 公路壅塞時段一次看

因應端午連假疏運，交通部祭出國道客運6折優惠。（記者蔡昀容攝）

2025/05/26 11:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕週五（5月30日）開始就是端午節3天連續假期，公路局預估，觀光車潮將於5月30日至31日湧現，返回工作地車潮預估從5月31日下午至6月1日開始陸續出現，並整理連假期間易壅塞路段，提醒民眾預先規劃，避開車潮。

公共運輸方面，連假期間有多項優惠。搭乘90條國道客運路線票價6折，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

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另針對前往東部區域的民眾，還有專案優惠。持台灣好行體驗套票或當地合法旅宿住宿證明，享東部國道客運來回票4人同行1人免費，回程可再折抵總票價200元；花東地區「在地有腳」租賃優惠，租車優惠及回程最高折抵客運票價200元。以上2項專案優惠無法重複抵退，可擇優適用。

公路局協調國道業者籌措運能，這次連假總計提供2.8萬班次及98萬座位，各業者已自4月30日起販售預售票，截至5月23日總計售出4.2萬張預售票，佔可售張數16.62%，其中西部計3.5萬張，佔17.38%；東部6593張，佔13.42%。

●主要城際道路易壅塞路段

1、台9線蘇花路廊，南下5月30日上午6至12時；北上6月1日上午11時至下午4時。

2、台9線南迴公路，往台東方向5月30日上午11至12時；往屏東方向6月1日下午4時至晚間7時。

3、台1線水底寮至楓港路段，南下5月30日上午11時至下午3時；北上6月1日下午3時至晚間9時。

4、台61線鳳鼻至香山路段，南下5月29日下午3時至晚間8時及5月30日上午8時至下午1時；北上5月31日下午4時至下午5時及6月1日下午2時至下午5時。

5、台61線竹南路段，南下5月30日上午9至12時；北上5月31日下午3時至晚間9時及6月1日下午3時至晚間9時。

6、台61線中彰大橋改建路段，南下5月29日下午5時至晚間7時、5月30日上午9時至晚間6時及5月31日上午9時至12時；北上5月31日下午3時至晚間9時及6月1日下午3時至晚間9時。

台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因改建施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形。

●銜接國道路段易壅塞路段

台64線中和交流道

台65線土城交流道

台74線台中快官至成功路段、大里二至霧峰路段

台18線中埔交流道

台86線歸仁交流道、仁德系統

台88線鳳山至五甲路段等

●重要觀光風景區鄰近易雍塞路段

台2線福隆及萬里至大武崙路段

台2線及台2乙線關渡至淡水路段

台3線及台7線大溪至慈湖路段

台21線日月潭周邊路段

台3線古坑至梅山路段

更多疏運資訊，可至公路局網站查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊。

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