國海院指導5國學生3項海洋任務 返回後主動盼家長別用塑膠袋

國海院指導學生布放溫鹽深儀（CTD），觀測台灣淡水與海水交會處的溫鹽分層現象。（國海院提供）

2025/05/26 11:15

〔記者洪定宏／高雄報導〕包括台灣、日本、法國、比利時、瑞士5個國家、6所學校共62名師生，5月19日從淡水出發，接力學習駕駛帆船，於24日抵達高雄港。航行過程，國家海洋研究院派4位科學家隨船指導學生3項海洋科學任務，他們返家後，主動向家長說：「以後不要用塑膠袋了！」證明海洋教育的重要性。

國海院表示，3項海洋科學任務結合理論與實作，其中跟塑膠有關的是海洋漂流廢棄物調查，研究人員指導學生認識蝠魟網（MantaNet）調查塑膠微粒的功能，探討海洋污染問題，引導學生從數據了解人類行為對環境的影響。

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另外，國海院指導學生及家長利用「GoOcean海洋遊憩風險資訊平台」，掌握即時海氣象風險視覺化資訊，並讓家長即時追蹤帆船位置，提升透明度與安心感。

特別的是，國海院指導學生操作溫鹽深儀（CTD），觀測台灣從北到南的海洋溫鹽特性，淡水與海水交會處的溫鹽分層現象，了解海洋結構及水文變化。

學生現場分享心得說：「第一次搭乘大型帆船，還能做各種不同的科學調查，真的好棒。」家長事後也回饋國海院強調：「孩子回家後，不停講述科學家教的事，還主動說以後不要用塑膠袋了。」

國海院表示，參與帆船海洋科學任務的有宜蘭縣蘇澳鎮岳明國中小學、澎湖縣馬公市文光國小、高雄市林園區汕尾國小、台北歐洲學校（法國部）、台北市台北法國實驗教育機構、台北市大安區和平實驗國小，停靠的港口另有桃園竹圍、台中梧棲、澎湖馬公、台南安平。

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