台南啟動「學生通學安全守護專案」 盤點3大面向、重點違規執法

近期發生學童通學途中遭遇重大交通事故，南市府秉持預防勝於補救原則，今宣布啟動「學生通學安全守護專案」。（記者王姝琇攝）

2025/05/26 11:08

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府今宣布啟動「學生通學安全守護專案」，盤點並優化校園周邊通學環境，整合工程、教育與執法3大面向，以制度化、持續性的行動具體守護學生通學安全。

近期發生學童通學途中遭遇重大交通事故造成傷亡，市長黃偉哲表示深感不捨與痛心，並於今日宣布啟動「學生通學安全守護專案」，由交通局統籌會同教育局、警察局等，擬定綜合性防制策略與執行項目指引，聚焦於學生上、放學人車交織的熱時與熱點區域，展開各項重點推動工作。

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黃偉哲說，事故雖非發生於轄內，但市府秉持預防勝於補救原則，全面檢視並強化學童上下學時段的交通安全，針對學區周邊進行交通設施、人行空間與接送動線等整體檢討與優化，透過道安會報機制強化跨局處協作，導入科技執法與分齡教育宣導，建立完整且可持續運作的守護專案。

交通局長王銘德表示，工程面將針對校園周邊行人環境，由通學步道、路口交通工程設施優化，及相關標誌標線與人本設施的規劃，並檢視校園上放學接送區合宜性；執法面則擴大科技執法建置，結合校方通報與警力部署，針對上放學尖峰時段強化交通疏導與違規取締，提升防護效益。

教育面將持續推動分齡教育課程與社區宣導活動，並導入交通安全志工導護訓練機制，使學生、師長與家長三方，都能掌握通學安全觀念與正確應對行為，提升整體風險感知與自我防護意識。

警察局長林國清表示，為確保學生通學期間的交通秩序與安全，已同步啟動多項執法與疏導機制，聚焦於「通學熱時」、「校園熱點」與「重點違規態樣」3大策略方向推動。

上放學時段規劃專案勤務，增派警力進駐校園周邊，執行交通指揮、巡邏與違停取締任務，已於17處校園周邊重點路段設置多功能科技設備，整合違停、闖紅燈、超速等態樣即時偵測與執法。

同時推動「順安專案」，聚焦道路障礙、人行道違停、行人違規、未依標誌標線停車再開、不停讓行人等五項行人交安重點違規進行執法。

教育局長鄭新輝表示，本次專案教育面向聚焦3大策略，包括「扎根交通安全觀念」、「強化通學安全引導」與「落實通學環境檢核」，並強化導護老師及志工的應變訓練與行動指引。

鄭新輝指出，依各校不同的環境需求，家長接送動線與校門前車流管理，建立4類配置模式供參考，包括「上放學時段部分路段封路為行人徒步區」、「開放汽機車入校接送」、「於新建通學步道工程設計避車彎輔助家長接送」、「調整周邊上放學時相或設置開放臨停牌面等措施」。

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