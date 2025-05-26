防萊劑豬肉流入市面 北市衛生局抽驗20件進口豬肉全數過關

台北市衛生局自即日起至5月底止，啟動「豬肉標示查核暨抽驗專案」，今公布20件抽驗結果皆符合規定。（資料照）

2025/05/26 11:05

〔記者劉詠韻／台北報導〕食藥署近期公布澳洲進口豬腳檢出0.001ppm（標準：0.01 ppm以下）微量萊克多巴胺，台北市衛生局強化市售豬肉安全監測，於5月6日開始啟動「進口豬肉抽驗專案」，針對轄內通路加強抽驗市售進口豬肉，今公布首波檢驗結果，20件樣本均未檢出乙型受體素，全數符合規定。

北市衛生局指，此次抽驗結果符合規定的公司，包含信義區永豐餘的伊比利豬梅花肉片、松阪肉片；橘焱胡同的伊比利梅花豚肩肉、豬肋條；內湖好市多的進口冷凍松阪豬肉捲、西班牙伊比利豬五花燒烤；日商樂比亞公司的芬蘭豬梅花火鍋片、伊比利豬梅花火鍋片。

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衛生局續指，還有阿爾法王的德利亞伊比利豬前頸（松阪）、德利亞伊比利梅花豬；王品餐飲的雪花豬肉、景點豬五花、厚切豬梅花；金車柏克金啤酒公司的西班牙冷凍松阪豬；熊一燒肉的大梅花豬真空包、大梅花豬燒肉片；壹貳伍小吃店的豬梅花肉片；秋風軒的伊比利梅豬；韓虎嘯的梅花肉；士林區延平北路的伊比利豬嚴選火鍋片。

衛生局強調，進口豬肉的安全首重邊境源頭管理，將持續落實後市場品質監測及原產地標示查核，並依風險管理原則滾動調整抽驗策略，倘查有產品不符規定、未標示或標示不實情形，將從嚴處辦，絕不寬貸；若檢出不符動物用藥殘留標準，違反食安法第15條第1項，依同法可處6萬至2億元罰鍰。

另若產品未依規定標示，包裝食品違反食安法第22條，散裝食品違反同法第25條，依同法第47條可處3萬元至300萬元罰鍰；若原產地標示不實，則違反食品安全衛生管理法第28條，依同法可處4萬元至400萬元罰鍰。

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