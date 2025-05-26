高雄龍舟嘉年華端午連假登場 周邊道路5/29起交管

高雄端午龍舟嘉年華暨龍舟錦標賽5月30日至6月1日，在高雄橋至七賢橋段的愛河水域展開，周邊道路將提早於29日起進行交管。（高雄市運發局提供）

2025/05/26 11:04

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄端午龍舟嘉年華暨龍舟錦標賽，自5月30日起一連3天在高雄橋至七賢橋段的愛河水域展開，今年因市集擴大到河東路舉行，29日上午8點起至6月2日中午12點將進行交通管制，僅開放北向單側通行。

相關道路管制路段資訊，河西路（中正四路-五福三路段）於5月30日至6月1日每天中午12點至24點全線封閉，禁止車輛通行及停放。河東路（中正四路-五福三路段）29日上午8點起至6月2日中午12點，臨愛河水岸側往南車道道路封路，將取消汽車停車格以及公車停靠站，僅開放北向單向通行。

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民眾前往活動會場可搭乘大眾運輸工具，搭乘捷運紅線至中央公園站，轉騎Ubike至會場約10分鐘；橘線至前金站下車，步行至會場約10分鐘、鹽埕埔站步行至會場約7分鐘；輕軌真愛碼頭站下車，步行至會場約3分鐘；公車50路幹線輕軌真愛碼頭站下車，步行至會場約3分鐘。

高雄端午龍舟嘉年華暨龍舟錦標賽5月30日至6月1日，在高雄橋至七賢橋段的愛河水域展開，周邊道路將提早於29日起進行交管。（高雄市運發局提供）

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