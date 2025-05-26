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    東縣抽驗30件端午食品 全合格

    台東縣衛生局抽驗端節應景食品全數合格。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣衛生局抽驗端節應景食品全數合格。（記者黃明堂翻攝）

    2025/05/26 10:59

    〔記者黃明堂／台東報導〕為讓民眾能安心享用端午節應景食品，台東縣衛生局於縣內各傳統市場、攤販、雜貨店以及超市、大賣場及粽子製造業等地進行稽查及抽驗各式端午應景食品，共計抽驗30件，檢驗結果皆與規定相符。衛生局建議民眾採購各式乾料、醃漬蔬果等產品時，請挑選顏色自然，不要購買太鮮豔或太白的產品，並注意是否有刺鼻味道，製作鹼粽時請勿使用硼砂。

    衛生局表示，各式端午應景食品稽查及抽驗項目包括粽子、豬肉、調味醬料、蝦米、香菇、菜脯、芝麻等，檢驗衛生標準、防腐劑（12項）、漂白劑（二氧化硫）、過氧化氫等，生鮮肉品檢驗乙型受體素類（21項）、芝麻檢驗環氧乙烷。另對粽子製造業者查核（包括食品製造環境衛生稽查、產品標示等）3家，3家食品衛生規範複查合格；販賣業者查核12家，7家合格、5家環境衛生複查合格。

    衛生局建議民眾採購各式乾料、醃漬蔬果等產品，請挑選顏色自然，不要購買太鮮豔或太白的產品，並注意是否有刺鼻味道。除此之外製作鹼粽時請勿使用硼砂。「三偏磷酸鈉」為衛生福利部公告可取代硼砂之食品添加物，其抑制粽身與粽葉黏著非常有效，而且可以改善粽子的硬度，粘彈性及咀嚼口感。

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