綠島南寮漁港6/1啟動旺季加強交管 違者最高罰2400元

台東縣政府為促進綠島南寮漁港交通順暢並提升觀光形象，6月1日至9月30日啟動「旺季加強管制措施」，創造安全的人行空間。（記者黃明堂翻攝）

2025/05/26 10:36

〔記者黃明堂／台東報導〕暑假旅遊旺季即將來臨，綠島的旅遊人潮也將逐漸湧現，台東縣政府為促進綠島南寮漁港交通順暢並提升觀光形象，6月1日至9月30日啟動「旺季加強管制措施」，管制船班抵達前後10分鐘的港口車輛出入，將港區道路空間留給進出港口的步行遊客，創造安全的人行空間。管制期間若不聽勸導、違規停車，可依法處新台幣600~2400元罰鍰。

縣政府表示，綠島是觀光重要亮點，也是國人近年來十分熱愛的國內旅遊目的地，天氣逐漸炎熱，前往綠島遊玩的遊客也日益增加。縣政府交觀處從112年開始攜手警察局，推動綠島南寮漁港人車分流管制，避免綠島旅遊遊客下船後在汽機車陣中穿梭，也減少漁港區人車爭道的混亂，推出以來，當地居民及遊客均認為交通順暢度及行人安全有明顯改善；今年的「南寮漁港旺季加強交通管制措施」，自6/1起啟動為期4個月至9/30止。

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交觀處進一步說明，「南寮漁港旺季加強交通管制措施」啟動後，於船班靠岸前後10分鐘內，或臨停區車格停滿後，均禁止汽機車再進入港嘴，避免人車交雜危險。同時，領貨、載貨的綠島汽機車，均需待行人人潮減少後再離開港口。

另外，因綠島在地民宿多有提供交通接駁服務，交觀處特別提醒旅宿業者，留意「內外臨停區均不得停放超過30分鐘」，現場如有占用臨停車格、併排違停汽機車、紅線違停汽機車等情形，均可依道路交通管理處罰條例第56條規定處600~2400元罰鍰。

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