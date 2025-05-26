為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    綠島南寮漁港6/1啟動旺季加強交管 違者最高罰2400元

    台東縣政府為促進綠島南寮漁港交通順暢並提升觀光形象，6月1日至9月30日啟動「旺季加強管制措施」，創造安全的人行空間。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣政府為促進綠島南寮漁港交通順暢並提升觀光形象，6月1日至9月30日啟動「旺季加強管制措施」，創造安全的人行空間。（記者黃明堂翻攝）

    2025/05/26 10:36

    〔記者黃明堂／台東報導〕暑假旅遊旺季即將來臨，綠島的旅遊人潮也將逐漸湧現，台東縣政府為促進綠島南寮漁港交通順暢並提升觀光形象，6月1日至9月30日啟動「旺季加強管制措施」，管制船班抵達前後10分鐘的港口車輛出入，將港區道路空間留給進出港口的步行遊客，創造安全的人行空間。管制期間若不聽勸導、違規停車，可依法處新台幣600~2400元罰鍰。

    縣政府表示，綠島是觀光重要亮點，也是國人近年來十分熱愛的國內旅遊目的地，天氣逐漸炎熱，前往綠島遊玩的遊客也日益增加。縣政府交觀處從112年開始攜手警察局，推動綠島南寮漁港人車分流管制，避免綠島旅遊遊客下船後在汽機車陣中穿梭，也減少漁港區人車爭道的混亂，推出以來，當地居民及遊客均認為交通順暢度及行人安全有明顯改善；今年的「南寮漁港旺季加強交通管制措施」，自6/1起啟動為期4個月至9/30止。

    交觀處進一步說明，「南寮漁港旺季加強交通管制措施」啟動後，於船班靠岸前後10分鐘內，或臨停區車格停滿後，均禁止汽機車再進入港嘴，避免人車交雜危險。同時，領貨、載貨的綠島汽機車，均需待行人人潮減少後再離開港口。

    另外，因綠島在地民宿多有提供交通接駁服務，交觀處特別提醒旅宿業者，留意「內外臨停區均不得停放超過30分鐘」，現場如有占用臨停車格、併排違停汽機車、紅線違停汽機車等情形，均可依道路交通管理處罰條例第56條規定處600~2400元罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播