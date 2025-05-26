二技技優分發入學今放榜， 錄取率73.7％。（取自官網）

2025/05/26 10:20

〔記者林曉雲／台北報導〕114學年度二技技優入學正取生和備取生的就讀志願序分發今（26日）放榜，技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶說明，114學年度就讀志願序統一分發錄取146名，錄取率為73.7％，較113學年度錄取134名，增加10名。

段裘慶說明，114學年度二技技優入學招生統一分發結果，今日上午10時在技專校院招生委員會聯合會之二技技優入學聯合招生委員會網站公告。

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技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，二技技優入學分發錄取生須依分發錄取學校規定之時間及地點辦理報到，逾期未完成報到手續之分發錄取生，甄審校院得直接取消該分發錄取生入學資格，已辦理報到之分發錄取生，須於今年6月3日17時前，以書面向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加其後當學年度各科技大學、技術學院大學部二年制或大學相關學系相當年級之招生。

114學年度二技技優保送入學招生計2校2系（組）、學程，提供招生名額4名；二技技優甄審入學招生計25校85系（組）、學程，提供招生名額507名，114學年度二技技優保送錄取生與技優甄審正取生及備取生共185名完成上網登記就讀志願序，比113學年度177名增加21名；114學年度就讀志願序統一分發錄取146名，錄取率為73.7%，較113學年度錄取134名，增加10名。

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