用路人注意！ 端午3天連假彰化交通疏導出爐

端午節3天連假，彰化縣警局規劃國1埔鹽系統交流道北向入口匝道封閉改道路線。 （警方提供）

2025/05/26 10:13

〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！端午節3天連假將屆，因應國道1號埔鹽系統交流道實施封閉，依彰化縣警局規劃，省道台76線東西向快速道路埔鹽系統將於5月30、31日，每天清晨5點至中午12點封閉南下入口匝道，另於5月31日、6月1日每天中午12點至晚間9點封閉北上入口匝道，呼籲用路人利用其他交流道上高速公路。

相關交通疏導、管制措施，台76線轉國1南下，由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路、東環路）→左轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道。

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台76線轉國1北上，由台76線員林交流道→台1線（中山路）→中央路→台19線（新平路）→國1彰化交流道，亦可由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→國1彰化交流道，或左轉縣144線（員大排道路）→台61線福興交流道→台61線西濱交流道→國道3號。

國1彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致上國道車流回堵至平面道路，警方呼籲用路人避開易壅塞路段，員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線（員鹿路）、台1線（中山路）、台19線（彰水路）、縣150線（斗苑路），由北斗交流道上國1。

彰化地區民眾改道行駛縣138甲線（線東路），可由和美交流道上國3號，或行駛台19線（彰水路）、縣142線（彰鹿路）、縣144線（員大排道路），改走台61線西濱快速公路。鹿港地區民眾可改走縣144線（員大排道路），行駛台61線西濱快速公路。

熱門景點鹿港，天后宮周邊道路因應人潮彈性管制車輛進入，民眾可多加利用鹿港鎮內停車場停放，或將車輛停於鹿港鎮外圍停車場再騎乘MOOVO（共享電動自行車）遊玩鹿港鎮。外縣市遊客由國1下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港鎮。

國1埔鹽系統交流道南向入口匝道封閉改道路線。 （警方提供）

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