環團不滿環評會議限制民眾發言時間 彭啟明：所有會議都有時間規定

立法院社福及衛環委員會26日處理114年度環境部主管預算凍結報告案，環境部長彭啟明列席報告並備詢。（記者羅沛德攝）

2025/05/26 10:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕由前立委陳椒華擔任召集人的監督施政聯盟質疑環評委員會中規定大眾發言有3分鐘時間限制是限縮權利，環境部長彭啟明今（26日）表示，任何會議發言都會有時間限制，如立委質詢時也有時間限制，民眾要表達意見除現場發言，環評會議也採call out或網路書面表達等，都列入書面紀錄。

立院衛環委員會今處理環境部預算案，監督施政聯盟在立院外圍抗議，自四接會議環評後，環評會議限縮民眾表達的權利，指民眾報名參加會議，竟無法進入會場旁聽席，而是被要求待在隔壁小會議室觀看直播，等到開發單位簡報結束後，才能在環境部人員引導下進入會場等待發言，3分鐘發言時間結束須立即離開，無法繼續在旁聽席觀看聽取委員及開發單位的詢答，更無法針對開發單位回答避重就輕或虛偽陳述提出異議。

請繼續往下閱讀...

彭啟明對此回應表示，環評會議主要還是必須由環評委員主持與審核，民眾參與環評會議一直都是可以發言，至於時間限制的部分，所有會議都會有發言時間限制，查詢環評會議多年前制定的辦法中，也有對發言時間有所規定，另再檢視近期4次舉行的環評會議，有些民眾發言也高達6分鐘，因此基本上都是遵循大家的意見。

彭啟明進一步指出，除現場發言外，環評會議也會call out請民眾發表意見，或者民眾也可透過網路表達等，這些意見都會納入會議紀錄，主辦單位也會提供具體回覆；另對於年初四接環評會議有民眾入內抗議有肢體衝突等混亂等情況，他也坦言非常遺憾，也因有這些肢體衝突，有環評委員希望可調整會議進行的方式，目前環境部也展開環評會議總體檢，目前正在蒐集各方意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法