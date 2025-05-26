竹市數位實驗高中教師甄選踴躍 錄取率僅4.0％

竹市數位實驗高中教師甄選踴躍，250人競逐11名額，圖為籌備會的市府與學界代表合影。（市府提供）

2025/05/26 10:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市數位實驗高中獲教育部核定成立，經過3個月積極推動各項籌備工作與教師甄選程序，教育處表示，此次招募共開出8個學科、11名正式教師的職缺，吸引來自全國各地共計277位優秀教師踴躍報名，錄取率僅為4.0%，競爭激烈。

教育處說明，此次教師招募報名相當踴躍，不乏目前已為正式編制教師者，亦有現職擔任學校主任級以上職位、具博士學位或具備海外留學經歷者，可說是匯聚來自各地的教育菁英，競爭激烈。能夠吸引眾多優秀的師資參與甄選，是對數位實驗高中辦學理念的最大鼓舞與肯定，也為學校未來的發展奠定堅實基礎。

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數位實驗高中籌備處表示，此次教師甄選作業初試將於端午連假最後一天（6月1日）下午舉行，並將於6月5日公告初試錄取名單。複試預計分3天進行，分別為6月15日（國文、英文、化學、輔導）、6月16日（數學、體育），以及6月17日（資訊科技、歷史），於6月20日公布複試錄取結果。錄取的教師將於114學年度正式加入教學團隊，與學生攜手打造結合科技應用與創新思維的數位學習新典範，迎接未來教育的全新挑戰與可能。

數位實驗高中籌備處補充，目前籌備處正派員到轄內各公私立國中進行學校簡介與說明，請師生可多加留意各校資訊，有興趣就讀數位實中的同學，只要國中教育會考成績 A 以上，即可參加「申請入學」的招生管道，網路報名日期為6月6日至6月10日。有關教甄與招生之相關細節均可至籌備處官網查詢。

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