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    鋒面接近週四全台大範圍明顯降雨！ 吳德榮揭端午3天連假天氣

    週四鋒面南下，全台有大範圍明顯降雨，應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生。（資料照）

    週四鋒面南下，全台有大範圍明顯降雨，應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生。（資料照）

    2025/05/26 09:28

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今晨（26日）各地區平地的最低氣溫約在17至20度之間，今鋒面減弱，偶有局部短暫雨，氣溫稍回升，明（27日）各地天氣好轉；不過週三（28日）鋒面接近，降雨機率愈晚愈提高，週四（29日）鋒面南下，有大範圍明顯降雨，應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會 」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今鋒面減弱，北台灣雲量多、偶有局部短暫雨，中南部大氣不穩定，近山區仍有小範圍對流發展的機率。氣溫稍回升、北台仍偏涼；各地區氣溫為：北部17至25度、中部19至32度、南部20至34度、東部18至29度。

    明各地天氣好轉、氣溫升，山區午後偶有局部短暫陣雨；週三另一鋒面接近，雲量逐漸增多，局部短暫陣雨的機率、愈晚愈提高。週四梅雨季第4波移動性鋒面南下，挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防劇烈天氣發生。

    吳德榮表示，週五（30日）端午連假首日鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地先後好轉，預估週六、日（31、6月1日）各地晴時多雲，逐日轉熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。預估下週一至週三（2至4日）各地晴熱如夏，不穩定漸提高，午後的局部降雨、有逐日漸增的趨勢。

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