法國生活節3天湧進16萬人 遊客敲碗明年再來

法國生活節25日在樂團ELATION帶來的精湛演出圓滿落幕，參與民眾沈浸在法式氛圍中。（高市府提供）

2025/05/26 09:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025法國生活節在高雄5月25日晚在駁二圓滿落幕，累計3天共湧入逾16萬人潮，突破去年3天11萬人紀錄！高市行國處長張硯卿表示盼建立有溫度的台法關係，民眾則敲碗明年再來。

法國生活節今年邁第二度舉辦，高市府與法國團隊再度攜手並擴大規模、加入全新元素。

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法國在台協會龍燁（Franck Paris）主任表示，感謝高雄市長陳其邁及團隊籌劃與執行能力，促成第二屆活動，他形容高雄與法國間的關係日益緊密，法國在台協會將持續支持高雄法國國際學校設校計畫。

台灣法國人協會雷多明（Dominique LEVY）會長直呼「感謝高雄！這幾天真是太精彩了！」，強調現場人潮就是一切努力最美好的回報。

今年活動一大亮點，為主視覺及藝術裝置融入海洋意象，由法籍藝術家Christopher Boyd操刀，廣獲好評；首度推出的VR電影、藝術工作坊、法式咖啡競走、料理展演、法語卡拉OK等活動，吸引國際遊客與民眾熱情參與。

知名法餐主廚簡天才打造的快閃餐廳全時段座無虛席，莎士比亞烘焙坊、法式市集美食也享有高人氣，提早售罄。

許多民眾沉浸在藝術與美食的法式盛宴，熱情分享「吃到了最道地的法國美食，更被現場的音樂與氛圍深深吸引，明年一定再來，太過癮！」。

高市府特別感謝法國在台協會、台灣法國人協會共同主辦，海洋委員會和外交部支持，法國東方匯理銀行（Crédit Agricole CIB）、台灣保樂力加（Pernod Ricard ）、agnès b.、Tara Foundation、法國電視國際5台（TV 5 Monde）、法國電力再生能源（EDF Renewables）等企業贊助。

2025法國生活節在高雄25日晚間在駁二圓滿落幕，活動3日湧入超過16萬人潮，突破去年11萬人紀錄。（高市府提供）

2025法國生活節在高雄25日晚間在駁二圓滿落幕，活動3日湧入超過16萬人潮。（高市府提供）

2025法國生活節在高雄25日晚間在駁二圓滿落幕，活動3日湧入超過16萬人潮，突破去年紀錄。（高市府提供）

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