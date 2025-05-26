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    牡丹社事件151周年 系列活動祈福傳和平理念

    牡丹社事件151周年 當地系列活動祈福傳和平理念。（記者蔡宗憲攝）

    牡丹社事件151周年 當地系列活動祈福傳和平理念。（記者蔡宗憲攝）

    2025/05/26 09:13

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東牡丹鄉今年五月迎來牡丹社事件151周年，鄉公所舉辦紀念祈福活動，鄉長潘壯志攜手各界齊聚牡丹社事件館及牡丹遊客中心，緬懷1874年石門戰役中壯烈犧牲的阿祿古頭目父子，傳遞和平信念，為系列紀念活動揭幕。

    紀念活動以排灣族傳統祭儀開場，84歲高士部落靈媒張順枝以族語祈福，牡丹、石門、旭海等部落古謠班及高士國小古謠隊聯袂獻唱，展現濃厚文化底蘊。

    潘壯志也帶領貴賓步行至牡丹社事件紀念公園，向阿祿古頭目雕像及愛與和平紀念碑獻花，耆老黃明香吟唱「macacukes古戰場之歌」，追憶先人捍衛家園的英勇精神。

    活動多元豐富，「vuvu闖關趣」讓各部落長者穿梭新落成的牡丹社事件館，挑戰六大關卡，寓教於樂；「macacukes輕鬆走」則邀請鄉內師生漫步石門古戰場歷史步道，探索阿祿古雕像、愛與和平紀念碑等地標，集章兌換農特產，充滿南排灣族風情。6月將續辦文史工作坊及繪本展覽，深化歷史教育。

    牡丹鄉公所表示，近年積極推動「牡丹社事件歷史再造計畫」，修整步道、建置智慧導覽，並與屏東縣府打造新事件館，帶動文化觀光。潘壯志強調，牡丹社事件是台灣珍貴歷史記憶，盼鄉親傳承先人精神，與世界共享和平價值。

    牡丹社事件151周年 當地系列活動祈福傳和平理念。（記者蔡宗憲攝）

    牡丹社事件151周年 當地系列活動祈福傳和平理念。（記者蔡宗憲攝）

    牡丹社事件151周年 當地系列活動祈福傳和平理念。（記者蔡宗憲攝）

    牡丹社事件151周年 當地系列活動祈福傳和平理念。（記者蔡宗憲攝）

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