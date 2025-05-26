05/26 各報重點新聞一覽

台灣近期發生多起中國人駕橡皮艇偷渡案，也有不明人士在校外直播學生下課畫面，因案件頻繁，國安單位已啟動調查，看背後有無中共組織策動。圖為中國籍宋姓父子檔日前搭乘橡皮艇在桃園市觀音區海邊上岸。（資料照，取自網路）

2025/05/26 06:38

自由時報

中國人街拍學生 多起橡皮艇偷渡 國安單位調查 是否中共組織策動

台灣近期發生多起中國人駕橡皮艇偷渡案，也有不明人士在校外直播學生下課畫面，以及疑似中配直播台灣民眾生活作息。據透露，因案件頻繁，國安單位已啟動調查，看背後有無中共組織策動。

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交通部研議比照酒駕重罰 無照駕駛擬扣牌扣車 罰款累計無上限

近日發生高齡及無照駕駛事故，引發社會議論，交通部長陳世凱昨表示，擬修「道路交通管理處罰條例」，將無照駕駛視為酒駕重罰，除累犯罰款累計無上限，也將當場扣牌扣車，車主與無照駕駛同額處罰，拚六月底前將修法草案送行政院審查。

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法官痛批「再無情輕法重之情」 假釋毒販又賣毒 重判16年半

曾因販賣一、二級毒品被判刑十五年的毒販馮志明，出獄後繼續販賣海洛因與安非他命，四次販毒雖只賺得八千元，但新竹地院認定他明知故犯、惡性重大，痛批「再無情輕法重之情」，再以販毒罪重判有期徒刑十六年半。

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聯合報

朱立倫首表態願交棒 黨主席9月改選

大罷免來勢洶洶，牽動今年國民黨主席改選時程。黨主席朱立倫接受聯合報專訪時表示，目前改選時程不變，七月公告，九月改選，十月交接，「我非常期盼順利交棒」，所有黨務工作會奮戰到最後一分鐘。

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無照駕駛擬比照酒駕重罰 扣牌扣車、累犯罰鍰無上限

交通部長陳世凱昨天宣布，將修正道路交通管理處罰條例，無照駕駛比照酒駕當場吊扣車輛及牌照，車主連帶重罰且累犯罰鍰無上限，草案預計六月底送行政院審查。此外，為防範高齡駕駛肇事，年長者安全駕駛三策略會在三個月內提方案。

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中國時報

黃仁勳促台灣投資核能

台灣進入非核時代，供電頻傳警訊，立法院民眾黨團25日指出，台灣是全球半導體重鎮，用電需求年年攀升，AI晶片大廠輝達創辦人黃仁勳日前即直言，台灣應該投資核能，不應該讓核能被汙名化。國民黨也認為，黃仁勳一番言論，無疑是給賴清德政府一記當頭棒喝！

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限空令退場 股民憂雨天收傘釀變盤

金管會宣布26日起取消因川普實施對等關稅而啟動的限空令，沒料到「川」劇再度變臉，川普6月起將對歐盟徵收50％關稅，稍稍降溫的關稅戰又發爐。面對23日台指期率先下殺400點，台股今天面臨壓力測試，不少股民擔憂金管會「雨天收傘」恐釀端午變盤。

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路權團體昨上街訴求交通工程改革，駕照全面回訓。交通部長陳世凱昨回應表示，將研議無照駕駛比照酒駕重罰，金額累計無上限，並當場扣牌扣車。（記者方賓照攝）

假釋毒販馮志明出獄後繼續販賣海洛因與安非他命，新竹地院認定他明知故犯、惡性重大，痛批「再無情輕法重之情」，再以販毒罪重判有期徒刑十六年半。（資料照）

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