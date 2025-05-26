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    北東濕涼！各地天氣不穩 2地區防大雨

    今日中部以北、東北部及東部天氣較涼，南部地區高溫仍可達30度左右。（資料照）

    今日中部以北、東北部及東部天氣較涼，南部地區高溫仍可達30度左右。（資料照）

    2025/05/26 07:04

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（26日）持續受東北季風影響，並伴隨華南雲雨區東移，水氣偏多，台灣北部地區有陣雨，中南部山區有短暫陣雨，上述區域有可能出現局部較大雨勢，中部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

    氣溫方面，由於東北季風帶來涼空氣，中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及東半部低溫約20至22度，南部約23、24度，白天在北部及宜蘭地區整天濕涼，高溫約22、23度，中部及花東地區約25至28度，南部地區高溫仍可達30度左右，南來北往請留意溫度差異增減衣物。

    空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    週二（27日）起東北季風減弱，白天氣溫略回升，北部19至29度，中部21至30度，南部23至32度，東北部20至27度，東部22至28度，東南部23至30度。環境轉為穩定，各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    週三（28日）偏東風影響，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨。下午起鋒面逐漸接近，西半部地區漸轉為有局部短暫陣雨，並且愈晚雨勢愈大。週四（29）受鋒面影響，西半部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，西半部地區並應慎防局部大雨或短延時豪雨發生的可能性。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

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    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    21 ~ 23 22 ~ 25 25 ~ 30 21 ~ 25

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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