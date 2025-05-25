基隆愛嶼搖滾音樂祭 2天湧入16.2萬人次朝聖

「2025愛嶼搖滾音樂祭」24日、25日一連2天在基隆港灣旁歡唱，2天下來吸引16萬2000人參與，圖為「傻子與白痴」樂團演唱情形。（基隆市文化觀光局提供）

2025/05/25 23:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕「2025愛嶼搖滾音樂祭」今天（25日）從近中午歡唱到晚間9時50分圓滿落幕，2天活動累計吸引超過16萬2千人次參與，成功將基隆港灣打造成港都最有魅力的吹海風、聽音樂的熱點！從音樂舞台到市集攤位，人潮湧入絡繹不絕，不論是聽著音樂身體跟著搖擺的熱情樂迷，抑或席地而坐時而拍照、時而品嘗在地小吃的遊客，享受假日難得的音樂祭體驗。

「2025愛嶼搖滾音樂祭」昨天（24日）有「宇宙人」壓軸演唱炒熱氣氛後，今日現場演唱音浪一波接一波。由超人氣樂團「怕胖團」與亞洲指標樂團「傻子與白痴」壓軸登場，另有「甜約翰」、「Traveller旅人」、「靈魂沙發」、「紙鳶」等人氣樂團接力開唱，數萬名樂迷一整天跟著音樂，高舉雙手搖擺盡情舞動，彷彿全場大合唱，樂音聲歡樂聲響徹基隆港灣。

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除了精彩的音樂演出，現場的「愛嶼搖滾限定市集」也大受歡迎，集結基隆在地文創品牌、風格小食與特色飲品，讓觀眾一邊聽樂團，還能悠閒感受港灣與山海景致交織出的獨特Chill氛圍。

值得一提的是，基隆市文化觀光局推出的「愛嶼卡」優惠計畫，也在2日活動中成功帶動商圈人流，串聯基隆18家實體合作店家與38家電子優惠夥伴，不論是免費商品、買一送一或5折優惠，都讓樂迷在參與音樂祭的同時，深入走進城市角落、消費體驗基隆在地好味道。

「2025愛嶼搖滾音樂祭」活動中，首度舉辦全國校際音樂大賽，經全國徵選脫穎而出的前3名隊伍與基隆特別獎得主都有輪番登上舞台，而來自基隆的學生樂團「單先生＆Varsam」，以一首寫給基隆的〈基隆雨〉唱出對家鄉的深情，讓不少觀眾感動，展現基隆對音樂的重視與惜才精神。在眾人熱情參與下，「2025愛嶼搖滾音樂祭」圓滿畫下句點。

「2025愛嶼搖滾音樂祭」24日、25日一連2天在基隆港灣旁歡唱，2天下來吸引16萬2000人參與，圖為福夢樂團演唱情形。（基隆市文化觀光局提供）

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