紫斑蝶大遷徙橫空出世促保育 墾丁6月底可望再現「過馬路」

墾丁一直都有紫斑蝶族群，但大發生大遷徙是直到2021年才被目擊。（墾管處提供）

2025/05/25 21:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）的員工在2021年無意間，發現大量紫斑蝶「過馬路」卻因車輛造成大量「路殺」，即主動介入「護蝶」，墾管處預告，近年的6月底固定會出現紫斑蝶「過馬路」，若是天時地利配合，可望大量紫斑蝶遷徙能再現墾丁街頭。

被墾管處視為「蝴蝶效應」的契機始於墾管處員工目擊大量紫斑蝶飛越馬路卻遭撲面而來的車輛路殺，由於早年曾活躍的大紫斑蝶，在1960年代瞬間消失，墾管處指出，現有的小紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶及端紫斑蝶等4種紫斑蝶，雖非特有種也未列為保育類野生動物，但卻與墨西哥帝王斑蝶相同是少見會進行長途遷徙的蝴蝶，為防生物多樣性危機重演，墾管處即著手進行紫斑蝶保育工作。

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研究墾丁蝴蝶多年並取得博士學位的墾管處研究員謝桂禎，多年來指導居民監測與記錄到分析的社區培力的解說員成為護蝶中流砥柱，墾管處在大遷徙橫空出世後，2022年即委託昆蟲學家斜槓導演詹家龍進行紫斑蝶組成遷徙、路殺、越冬谷地及繁殖地等基礎調查，這個跨機關合作與公民科學參與，經詹家龍推出《消失的紫斑蝶》紀錄片，也補上恆春半島的紫斑蝶拼圖。

墾管處表示，紫斑碟目前遷徙路徑仍待研究，但在2023年，培力的解說員即從墾丁東南西北各地回報皆曾發現大量紫斑蝶遷徒，且方向不見得相同或是可預判的順、逆時針飛行，但也確實記錄到紫斑蝶由佳樂水飛越九棚至台東南田的完整路徑，也不排除是要前往或來自春日、來義的紫斑蝶，當時部分地區出現每分鐘300隻以上驚人數量，與青帶鳳蝶、青斑鳳蝶及大量玉帶鳳蝶混群飛行，非常壯觀。

「優先保護棲地！」謝桂禎說，前幾年紫斑蝶大發生皆於南灣路段出沒，去年委託中山大學進階棲地調查，在區隔核三廠宿舍區與廠區的馬鞍山發現專屬小紫斑蝶幼蟲食草的「盤龍木」生長繁茂，當年紫斑蝶遷徙至此時正好有雨，盤龍木嫰芽初生釋放出告訴母蝶「產卵」訊號的化學物質，恆春半島的紫斑蝶大遷徙，就是來自這個天時地利與「蝶和」。

墾管處指出，今年雨勢尚未出現，預計6月底才有可能迎來新的紫斑蝶遷徙高峰，4月中的大發生，則是遷往他處並經過墾丁的族群，由於核三廠宿舍區外就是台26線，因此與核三廠簽署紫斑蝶保育合作備忘錄並合作架設蝴蝶防護網，讓蝴蝶先「飛高高」過防護網再過馬路減少路殺，也呼籲駕駛人行經台26線或屏200縣道放慢車速，共同守護這群天空中的旅人。

墾丁一直都有紫斑蝶族群，但大發生大遷徙是直到2021年才被目擊。（墾管處提供）

墾丁一直都有紫斑蝶族群，但大發生大遷徙是直到2021年才被目擊。（墾管處提供）

墾丁一直都有紫斑蝶族群，但大發生、大遷徙是直到2021年才被目擊。（墾管處提供）

墾丁的紫斑蝶遷徙。（墾管處提供）

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