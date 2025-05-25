端午飄香！中壢芭里社區上百志工接力包粽 送暖弱勢家庭

端午飄香！桃園中壢芭里社區志工接力包粽自用、送親朋好友也送弱勢家庭。（記者李容萍攝）

2025/05/25 20:58

〔記者李容萍／桃園報導〕端午節將至，桃園市中壢區芭里社區發展協會辦理「粽葉飄香慶端午」活動，22日起動員上百位志工，分工採買、備料，今（25）日齊聚芝芭里信仰中心啟文宮接力包粽逾3000顆，使用食材以在地居多，包好的粽子除了自用、分享親朋好友，也分送社區新住民、獨居長輩和低收家庭，剩下的開放民眾來購買，一起支持在地農作。

芭里社區發展協會總總幹事盧燕樺表示，這項活動已連辦20年，在忙碌社會裡，除讓年輕一代不要淡忘傳統方式過端午節濃厚節氣氣氛，也讓社區民眾親自體驗感受傳統滋味，許多婆婆媽媽這幾年都不在家裡包粽子，就喜歡大家聚在一起才能感受濃濃的端午年節味道，出生在芝芭里的桃園市議會議長邱奕勝也多次到場幫忙。

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中壢休閒農業區協會理事長胡真萍也說，芭里社區仍有近8成的人口務農，今年包粽使用的糯米是中壢區稻米產銷班第二班種植也是農糧署在推廣的台梗糯3號，所包的粽子味道香，而且口感Q彈，粽子裡面的餡料有香菇、蝦米、新鮮黑豬肉三層肉，還有油蔥酥、胡椒粉等，其中香菇、栗子跟滷肉在前一天完成炒料和滷製，粽子包好還要放入大蒸籠，因為客家粽子爆香的功夫跟外面不同，所以吃出來的香氣，也跟外面不一樣。

端午飄香！桃園中壢芭里社區志工接力包粽，其中有不少男性志工動作熟練不輸婆婆媽媽。（記者李容萍攝）

端午飄香！桃園中壢芭里社區志工接力包粽自用、送親朋好友也送弱勢家庭。（記者李容萍攝）

端午飄香！桃園中壢芭里社區志工接力包粽，剛起鍋的糯米香味十足。（記者李容萍攝）

端午飄香！桃園中壢芭里社區志工接力包粽，剛起鍋的糯米香味十足需立刻拌料均勻。（記者李容萍攝）

端午飄香！桃園中壢芭里社區志工接力包粽，包好的粽子需再次蒸煮出粽葉香。（記者李容萍攝）

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