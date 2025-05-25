彰化花壇夜市5/25後規模減半 能否無縫接軌關鍵曝

有40年歷史的花壇夜市，有小吃飲料與遊戲，備受民眾喜愛。（資料照）

2025/05/25 20:07

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉有40年歷史的花壇夜市，今晚（25日）過後規模將從原本80餘攤縮水為45攤，地方都關切6月1日能否無縫接軌。據夜市管理人指出，目前正在進行整地，6月1日能否正常營業，關鍵就在於天候，若放晴即可無縫接軌，但若下雨，就得要延後到6月8日才能營業。

花壇夜市原傳出將營業到今晚25日，但經過地方人士與民代奔走，日前又證實花壇夜市將持續經營下去，不少鄉親拍手叫好；不過由於地主將土地賣給建商，賣了前半段土地，還有後半段土地保留，因此規模將比現在小一半，數量也從原本的80餘攤減為45攤，今晚又是規模縮水前的最後星期日，因此有不少民眾攜家帶眷前來逛夜市。

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曾姓管理人今天指出，他們目前正在進行規模縮水後的整地作業，若工程順利，且這幾天都是晴天，有利他們做最後的工程收尾，就可以無縫接軌接著營業；但若這幾天天候不佳，恐會影響到整地作業進行，因此很可能就會先跳過一次星期日，改在6月8日營業。

有40年歷史的花壇夜市，是彰化縣大型的夜市之一。（資料照）

有40年歷史的花壇夜市，今晚過後規模將從原本80餘攤縮水為45攤。（資料照）

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