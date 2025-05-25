彰化要有捷運了？中捷綠線延伸彰化 首場公聽會時間、地點曝光

中捷綠線延伸段將分為「大坑線」與「彰化線」兩條支線，預計設置8座高架車站。（圖縣府提供）

2025/05/25 19:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化真的要有捷運了嗎？攸關彰化縣是否會有第一條捷運路網的台中捷運綠線延伸彰化，彰化縣政府宣布，台中市政府捷運工程局將於本週三（5月28日）下午2點，在彰化縣立圖書館演講廳舉辦公聽會，邀請民眾踴躍出席、表達意見。

縣府表示，中捷綠線延伸彰化計畫由台中市政府負責辦理可行性評估，並於去年（2024年）1月31日獲行政院核定。目前該案由捷運工程局進行綜合規劃及環境影響評估作業，自去年7月15日召開起始會議後，已進入期中規劃報告階段。針對延伸至彰化的路段，至今已召開6次工作會議，內容涵蓋車站選址、都市計畫、烏溪橋梁設計、國道3號橋樑穿越技術，以及辦理公聽會等議題，預計年底可完成綜合規劃初稿。

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縣長王惠美日前在縣議會定期會的施政報告中強調，該延伸案的可行性研究已於今年初獲得行政院核定，目前由台中市政府接手進行綜合規劃及環評作業，並已進入期中階段，預期年底能完成初步成果報告。

根據規劃，捷運綠線延伸段將分為「大坑線」與「彰化線」兩條支線，全長約9.94公里，預計設置8座高架車站。彰化段起點從台中高鐵站（G17）出發，經成功嶺營區、穿越烏溪後進入彰化市，全長約6.59公里，其中約4.09公里位於彰化境內，初步規劃彰化境內設置3座車站。「烏日－彰化段」部分，彰化縣政府將分擔部分經費。

根據先前縣府公開的規劃草案，捷運綠線將自烏日G18站（成功嶺東側）起點出發，沿途設置G19站（榮泉路與健行路口），再跨越烏溪，於彰化市設置G19A站（金馬東路與彰興路口）、G20站（中山路與金馬東路口）與G21站（金馬站，規劃為中捷、台鐵及未來鹿港輕軌三鐵共構車站）。

此外，為強化轉乘功能，也考慮增設「G20A站」，預留與未來彰化輕軌銜接的空間。不過此項規劃仍待進一步確認，最終以行政院核定版本為準。

攸關彰化首條捷運路網，中捷延伸案將於5月28日下午2點在彰化縣立圖書館舉辦公聽會。（圖縣府提供）

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