好想結婚！彰化市單身聯誼配對成功率近5成 寫下新高

中午享用美食也是拉進單身男女關係的觸媒之一。（圖由市公所提供）

2025/05/25 19:22

〔記者湯世名／彰化報導〕好想結婚！彰化市公所與內政部合辦的單身聯誼「3萬解謎攜手尋愛趣」活動，未婚男女有多達1千多人報名，幸運錄取的80人（男女各半），今天（25日）透過實境解謎、走訪古蹟、品嘗美食小吃與聯誼活動，互相增進認識與瞭解，最終有高達近5成「看對眼」配對成功，創下歷史新高。

彰化市長林世賢指出，以往他們辦聯誼活動，最多的一次是6對配對成功，吸引內政部來一起合辦；今天一舉來到18對，從來沒有看過這麼高的比例，可見他們這次設計的活動內容，讓單身男女們能有更多的互動與交談，因此提高配對成功機率。

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參加「3萬解謎攜手尋愛趣」活動的80位單身男女，依資料分析，31-40歲參加者有8成，職業主要為民間企業人員包含醫護、銀行、科技電子業等，亦有部分為公教人員，居住地以彰化縣與台中市為多數。

今天活動透過以卡牌方式與設計話題，讓參加者互相討論、交談、自然而然地互動與認識。緊接著進行分組展開實境解謎，走訪彰化市古蹟元清觀、開化寺、孔廟等，讓彼此培養默契，在這場浪漫與知性的旅程中找到屬於自己的愛情。

最後的重頭戲~聯誼配對，在歡樂的活動中，大家彼此找到交心的人，啟動幸福密碼，告白傳情，40對男女當中，有高達18對配對成功，比例高達4成5；由於以往市公所舉辦未婚聯誼活動，多半僅有2、3對能成功配對，因此今天活動有18對配對成功也創下歷史新高。配對成功者，可獲得內政部提供的精油擴香石，以及市公所的半半茄芷袋+吸凍。市長林世賢說，若於2027年12月31日前結婚者，市公所將再加碼1萬元商品禮券作為結婚賀禮。

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