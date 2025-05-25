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    降雨熱區1圖看懂！週二短暫回暖 週四雨彈炸中南部

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/05/25 18:59

    〔記者林志怡／台北報導〕這週就要迎來端午連假，但週末前將有鋒面搗亂。中央氣象署指出，中部以北未來整週為偏涼至舒適，南部地區則有機會出現30度以上的高溫，但受到華南雲雨區東移影響，北部地區、中部山區有較大雨勢，週二短暫空檔後，週三、週四將有新一波鋒面，為全台帶來短延時強降雨。

    中央氣象署預報員林定宜指出，今晚至明日台灣周邊吹東北季風，且同時受到華南雲雨區東移的影響，中部以北、東北部、東部感受濕涼，另北部地區、中部山區有局部較大雨勢，東半部地區、南部山區有短時間降雨。

    週二東北季風減弱，風向將轉為偏東北東風，白天起氣溫逐漸回升，降雨區域以迎風面東半部地區、恆春半島等為主，山區午後則需注意短暫雷陣雨。

    林定宜說，週三華南一帶將再有鋒面生成，並於同日下午接近台灣地區，當天上午北台灣、東半部地區有局部短暫陣雨出現，下午起西半部地區天氣也轉趨不穩定，且越晚降雨機率越高，鋒面在週四通過期間，全台天氣不佳，有短延時強降雨，尤其西半部地區需注意大雨或豪雨。

    待鋒面逐漸遠離，並於週五、週六抵達巴士海峽，雨區將轉移至南部、東南部、東部地區、中部山區，北部地區降雨將明顯趨緩。

    氣溫方面，週二前中部以北、東北部、東部地區氣溫較低，尤其北部、東半部地區，夜間清晨氣溫約20度左右，週二白天稍有回暖，但週三、週四受到新一波鋒面影響，南北溫差大，南部白天氣溫上探30度，但北部、東北部僅24度左右，後隨著鋒面遠離，週五至下週日氣溫將緩步回升。

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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