基市光明路車道縮減行人怨「繞道」 市府：畫臨時斑馬線應急

基隆市政府將七堵區光明路、崇智街、開元路交叉路口施工，縮減光明路原先車道，改成人行空間後（見圖右），民眾認為斑馬線未對齊，造成民眾要繞路。（記者俞肇福攝）

2025/05/25 18:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府推動「綠色生活路網」工程，將七堵區光明路、崇智街、開元路交叉路口，原先的車行空間縮小，改成人行空間後，由於原來的斑馬線未與人行動線對齊，居民抱怨不方便，民進黨基隆市議員曾怡芳建議後，工務處會勘後從善如流，塗銷原來的斑馬線，並畫設臨時斑馬線，以利改善交通安全。

基市府工務處長簡翊哲今天（25日）表示，光明路是七堵區重要聯外道路，因為汽、機車車流量大，還有貨櫃車重車出入頻繁，因此列入「綠色生活路網」建置計畫，提供更友善的通學、通勤人行空間。

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曾怡芳說，人行道拓寬後，走斑馬線過馬路前要「繞路」，民眾感到不方便。市府規畫工程完工後，再統一刨鋪道路和調整斑馬線，但施工中已造成行人不便，要求工務處先畫設臨時斑馬線，降低爭議與潛在風險。

雖然工程6月中、下旬才完工，但現階段光明路、崇智街、開元路交叉路口的人行空間，先行開放民眾通行。工務處會勘確認問題癥結點，已塗銷原來的斑馬線，並在更靠近崇智街人行道的位置，畫設新的斑馬線。

光明路、崇智街、開元路交叉路口，過去車道很寬，現在部分車道變成人行空間，車道縮減，有人抱怨從光明路右轉崇智街較不方便，有人說過去路邊可以暫時「違停」，現在也不行了。

簡翊哲表示，開車經過路口本來就應該減速慢行，路口也不能停車。光明路、崇智街、開元路交叉路口的交通動線規畫，拓寬人行道，就是為提升步行的環境，希望用路人遵守交通規則，保障安全。

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