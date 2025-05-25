桃園客語家庭2.0計畫6/1開跑 三重好禮總獎金逾60萬

桃園客語家庭2.0計畫6月1日開跑，客家局長范姜泰基（中）宣布提供超過60萬元三重開拍好禮。（記者李容萍攝）

2025/05/25 18:34

〔記者李容萍／桃園報導〕「講客拍片」好禮獎不完！桃園市政府客家事務局今（25）日舉辦客語家庭同樂會，邀請去年績優客語家庭齊聚一堂互動交流，客家局長范姜泰基到場與大家「過家尞」（客語「過家尞」是串門子之意），同時宣布客語家庭2.0計畫將於6月1日開跑，鼓勵大家多用客語溝通、踴躍拍片上傳FB，就有機會獲得總獎金超過60萬元的三重好禮，藉以號召更多桃園市家庭一起加入講客行列。

范姜泰基表示，今年桃園客語家庭2.0計畫，打出「屋下來講客有『影』喔！」口號，取其客語諧音梗（家庭成員講客語，不僅「有影像」，亦是「真實的」行動），意指透過家庭講客影片募集及競賽方式，加強帶動家庭成員於日常生活中講客的風潮。

請繼續往下閱讀...

自6月1日起至11月底，凡設籍、居住、就學或工作於桃園市的家庭皆可參與，投稿影片只要符合「332」條件：影片長度達30秒以上、3句以上不重複客語及2位以上家庭成員，即可參加每月抽200元禮券、每季抽5000元禮券及每季評選10支優秀影片各送1萬元大獎的三重獎勵活動。

范姜泰基說，另為提供家庭成員更多客語參考素材，6月起將同步推出一系列增能活動，包含「共下做料理」、「共下來去尞」、「共下打嘴鼓」、「共下講頭擺」、「共下展風神」及「共下來唱歌」等6大主題，內容涵蓋家庭日常生活中經常出現的手作料理、全家出遊、居家閒聊、長輩講古、展現才藝特性或聚會歡唱等情境。只要線上登錄或已是桃園市客語家庭者，即可報名參加增能活動且享有參加禮及集點禮等好康。

此外，今年新登錄成為桃園市客語家庭者，還可參加專屬的300元禮券抽獎活動！推動家庭講客風潮，好禮獎不完，詳情請至活動官網「桃園客語家庭2.0」查詢。

桃園客語家庭2.0計畫6月1日開跑，客家局長范姜泰基（左）參加客語家庭同樂會，與去年績優客語家庭同樂。（記者李容萍攝）

桃園客語家庭2.0計畫6月1日開跑，客家局長范姜泰基（右）參加客語家庭同樂會，與去年績優客語家庭同樂。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法