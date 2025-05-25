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    微型創業者資源不足 政大、輔大跨校團隊整合商、法資訊獲獎

    政大、輔大所組團隊設計商標比對、專利比對、勞動諮詢3項創業關鍵的整合資訊系統，一舉在全國人文社會永續行動創新應用競賽摘下3大獎。（記者楊綿傑攝）

    政大、輔大所組團隊設計商標比對、專利比對、勞動諮詢3項創業關鍵的整合資訊系統，一舉在全國人文社會永續行動創新應用競賽摘下3大獎。（記者楊綿傑攝）

    2025/05/25 18:27

    〔記者楊綿傑／台北報導〕微型創業者常受限於資源不足遭於困境，由政大、輔大所組學生團隊設計商標比對、專利比對、勞動諮詢3項創業關鍵的整合資訊系統，展現跨領域及永續精神，一舉在由教育部指導、政大主辦的「全國人文社會永續行動創新應用競賽」摘下優選獎、評審團特別獎、人氣獎等3大獎，未來將朝創業之路邁進，提供讓民眾創業更無後顧之憂的服務。

    政大學生葉芊妤、周佳儀、黃和謙、王士愷及輔大學生蔡佳穎所組「法郎」團隊，以「LAW網之魚—藉多模態模型技術提供微型創業法律整合資訊」為主題參賽，旨在為小額創業者在不同階段會遭遇到關於商標專利、勞動訴願等問題，提供整合資訊系統以彌平法律資源不平等並促進商業發展。

    團隊成員周佳儀指出，創業時設計的商標，或是創業者的專利技術等，常不知道是否會有侵權疑慮，若能夠先知道是否有類似內容存在，可以減少白作工的機會；而若是遇到勞動訴願，與公務機關書信往來曠日費時，也難以預測結果，更可能成為發展阻礙。

    因此團隊提案立基於夥伴的跨領域背景，整合資訊系統包括商標搜尋比對、專利比對、勞動訴願等3大方向，透過大型多模態模型、大型語言模型及VIT模型的幫助下，只需要輸入文字或圖片，系統將協助比對或提供相關案例模擬可能情況，減少資源浪費，未來將朝向成立公司邁進。

    另國北教大學生蔣金媚、政大學生鍾媛琳、清大學生白宗翰則組「築夢客鄉」團隊，以「PBL 教育與地方創生的新章」為主題參賽，鎖定家鄉高雄美濃人口老化、弱勢家庭比例高的情況，打造結合文化、創新與科技的教育行動，讓學生認識自己也提升解決問題的能力，同時獲優選獎、評審團特別獎肯定。

    鍾媛琳表示，從自己出身新住民家庭角度出發，看到美濃地區不只暑期學習資源缺乏，在地文化傳承也面臨斷層，因此引導學生藉實作發現問題並提出方案，內容包括農產包裝行銷、社群平台操作與網站架設、文化導覽走讀等，讓孩子不只是被幫助者，也可以成為創新者。

    國北教大學生蔣金媚、政大學生鍾媛琳、清大學生白宗翰組「築夢客鄉」團隊，以「PBL 教育與地方創生的新章」為主題參賽，同時獲優選獎、評審團特別獎肯定。（記者楊綿傑攝）

    國北教大學生蔣金媚、政大學生鍾媛琳、清大學生白宗翰組「築夢客鄉」團隊，以「PBL 教育與地方創生的新章」為主題參賽，同時獲優選獎、評審團特別獎肯定。（記者楊綿傑攝）

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