為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    曾寫5000人挖寶紀錄 屏東環保二手物市集5/31登場

    屏東縣環保二手市集超受歡迎。（資料照，屏東縣政府提供）

    屏東縣環保二手市集超受歡迎。（資料照，屏東縣政府提供）

    2025/05/25 17:57

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕超受歡迎的屏東縣環保二手市集，曾經創下單場次超過5000人挖寶的盛況，屏東縣府環保局今天（25日）宣布，將再度於本月（5月）31日（週六）下午5點30分至9點30分，在屏東縣立體育館前草地舉辦二手物市集，歡迎民眾踴躍參加。

    屏東縣政府環保局表示，活動當天現場有二手物攤位超過80攤，民眾可攜帶二手物品至現場攤位，進行二手物交換，或經鑑價後兌換園遊卷，但也要提醒大家提供的二手物品必須清潔乾淨、無破損且堪用。

    另外，活動當日完整參加開幕活動（需於下午5點15分就坐完畢），前300位民眾將於開幕結束獲贈200元市集園遊券及廚餘桶，參加開幕活動的小朋友加贈造型氣球，先到先佔位。

    現場還將設「二手物維修站」，環保局歡迎民眾攜帶小家電到場由專業師傅檢修，檢修項目為電扇、電鍋、吹風機、檯燈、熱水壺、果汁機等小型家電，不收微波爐、蒸氣烤箱、氣炸鍋、電視機、冷氣、冰箱等大型家電，手機、電腦等資訊產品。

    環保局也說明，二手物維修站急件不收，每人限量維修1件，總量限收100件，額滿為止，每件酌收50元工本費，更換特殊材料費用另計，若現場無法馬上維修完成物件，由師傅帶回維修完成後以電話通知至環保局取件。

    屏東縣環保二手市集。（屏東縣政府提供）

    屏東縣環保二手市集。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播