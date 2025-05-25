曾寫5000人挖寶紀錄 屏東環保二手物市集5/31登場

屏東縣環保二手市集超受歡迎。（資料照，屏東縣政府提供）

2025/05/25 17:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕超受歡迎的屏東縣環保二手市集，曾經創下單場次超過5000人挖寶的盛況，屏東縣府環保局今天（25日）宣布，將再度於本月（5月）31日（週六）下午5點30分至9點30分，在屏東縣立體育館前草地舉辦二手物市集，歡迎民眾踴躍參加。

屏東縣政府環保局表示，活動當天現場有二手物攤位超過80攤，民眾可攜帶二手物品至現場攤位，進行二手物交換，或經鑑價後兌換園遊卷，但也要提醒大家提供的二手物品必須清潔乾淨、無破損且堪用。

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另外，活動當日完整參加開幕活動（需於下午5點15分就坐完畢），前300位民眾將於開幕結束獲贈200元市集園遊券及廚餘桶，參加開幕活動的小朋友加贈造型氣球，先到先佔位。

現場還將設「二手物維修站」，環保局歡迎民眾攜帶小家電到場由專業師傅檢修，檢修項目為電扇、電鍋、吹風機、檯燈、熱水壺、果汁機等小型家電，不收微波爐、蒸氣烤箱、氣炸鍋、電視機、冷氣、冰箱等大型家電，手機、電腦等資訊產品。

環保局也說明，二手物維修站急件不收，每人限量維修1件，總量限收100件，額滿為止，每件酌收50元工本費，更換特殊材料費用另計，若現場無法馬上維修完成物件，由師傅帶回維修完成後以電話通知至環保局取件。

屏東縣環保二手市集。（屏東縣政府提供）

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