高雄教育節「我可以」 大秀AI科技成果

高雄市副市長李懷仁（右）參觀學生運用VR虛擬實境記錄及探訪學校周邊的成果。（記者李惠洲攝）

2025/05/25 17:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄教育節即日起至27日在駁二B6蓬萊倉庫舉辦「我可以」三級學校科技扎根暨設計、建築教學成果展，集結具前瞻性的教學成果，包括機器手臂操作與應用、半導體製程、AI科技、淨零永續等多元有趣的課程，以及技職學校設計、土木與建築的專題製作成果。

高雄市副市長李懷仁今（25）日前往現場參觀和親自體驗各校發表的成果，他表示，高雄在引進台積電的科技產業後，更著重在人才培訓，尤其高中課程，讓孩子深入理解高科技產業在做什麼，包括晶圓的製程、電阻的功能，從深入課程中進一步發掘興趣，培養更多為科技、建築、永續的相關人才，即使是小學或附幼學童，對環境改變、地球溫度的調整有了研究與認知，小小種子在他們心中種下後，未來他們也會去關注這樣的議題。

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教育局長吳立森表示，今年首次把高中職、國中小的課程展覽齊聚，特別聚焦在高雄產業轉型的部分，包括半導體、AI、淨零等，全面性做三級學校的串連，包括碳排放、碳足跡的相關課程都非常深入，AI半導體也提前讓學生了解相關製程，像是雄女的課程已到程式設計、資料庫建置，高職在綠建築的應用、設計類群都有很好的成績，高雄高工工業4.0的機械手臂，從認知產業的革新，展現高雄市教育的蛻變。

現場展出多元科技應用課程與學生實作成果，包含高雄高工機械手臂操作、高雄市自造教育及科技中心AI人工智慧應用、三民高中、楠梓高中與左營高中展出半導體基礎實驗等，展現高雄市推動科技教育在校園中持續深化的豐碩成果。

教育局工業類專業技術人才培育展中心組長郭軒宏指出，機械手臂可以彌補少子化的衝擊，取代很多重覆性的工作，如建築的車削、汽車打磨、電焊及高溫、高危險性質等工作，強調未來10年會被留下的，將是會使用機械手臂的人才。

仁武國小附幼是展區中年紀最小的，學生們透過環境教育，包括減塑、減少碳足跡等，強調環保、打擊空污的重要性；大社國小則高雄市唯一擁有且培育「竹節蟲」的學校，從能源溫室中教育生態、環境永續與培育綠色公民素養。

高雄高工有全世界第2大的協作型機械手臂，讓學生學習如何操作與應用在生活及產業中。（記者李惠洲攝）

雄女擁有全台第一個AI電資班，發展出解密AI黑盒子、AI詩人等系列課程。（記者許麗娟攝）

大社國小是高雄市唯一擁有且培育「竹節蟲」的學校，目前已培育7種品種。（記者李惠洲攝）

仁武國小附幼是展區中年紀最小的學童，但解說起環境永續的重要性卻相當生動。（記者許麗娟攝）

技職學生的綠建築設計成果也相當有看頭。（記者李惠洲攝）

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