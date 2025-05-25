屏大推「搖滾社會力」 帶領高中生探究屏東文化實踐公益

經過一學年的努力，屏東大學推動的「大學、高中與地方的三重奏」，今天在勝利星村展現成果。（圖由屏東大學提供）

2025/05/25 17:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學推動「搖滾社會力」計畫多年，與社區、社群合作，帶領大學生活用課程知識投身社會公益，本學年進一步將觸角延伸到縣內高中，屏大老師群到屏科實中、東港高中為高中生上課，並深入鄉土探究屏東文化與特色，今天（25日）在勝利星村永勝5號展現成果。

屏東大學中文系教授黃文車與東港高中合作，結合校訂課程「東港學」與特色課程「文學專題討論與實作」，融合地方化與國際視野，展現跨域統整與在地關懷的多元學習成果，高中生們完成《澎湖師鬥溫王爺》繪本、《夢想之網：小海的海洋奇遇記》繪本、十二家司雜誌、東港文化創意產品、東港老鷹紅豆創意貼圖等，成果十分豐碩。

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「屏科探究學」課程，則由屏東大學文化創意產業學系教授古淑薫屏科實中教師陳佳琪，引導學生探索地方議題並結合永續發展思維發展專題，包括訪談獨立書店繫本屋，討論勝利星村與青年返鄉議題；訪談業師蘇意玲討論食農教育、農產行銷與文創設計；原住民學生探討原鄉的族語教育等；跨域合作不但串聯大學知識、地方資源與高中課程，更協助高中學生探索地方永續議題，強化地方認同與實踐大學社會責任。

屏東大學校長陳永森表示，「搖滾社會力」計畫設立「社會企業與公益創新學分學程」，橫跨5個學院、8個學系，集結21位跨領域教師，共開設36門課程，特色為場域實作，強調教室與社區現場結合，進行田野調查與紀錄，產出地方口述史、村落史、製作議題刊物與紀錄片等行動計畫，透過實作提升屏大學子學用合一能力。

今天展出的成果，還包括屏大學生的「咚咚咚，後村『跳』起來：萬丹後村社區跳鼓陣田野實記」、社會企業合作的「枋寮大地小學堂」、校外場域文化踏查的「民間文學」等，學生們還完成「小小迎王日布書」、「東港王船拼圖模型」、「東港印象鑰匙圈」、「觀落陰桌遊」、「感動地圖計畫」和外籍生的「香港長洲搶包山」等，十分精彩。

屏東大學與屏科實中合作引導學生探索地方議題，今天展現成果，屏大校長陳永森、屏科實中校長陳志偉等人到場鼓勵師生。（記者羅欣貞攝）

屏東大學與東港高中合作，大學生與高中生們均針對東港展開探究。（記者羅欣貞攝）

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