洗咖哩鍋不再崩潰！這招超簡單又不沾手

咖哩雖好吃，但鍋子上的油膩與殘垢總讓人清潔頭痛。示意圖。（資料照）

2025/05/25 19:00

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香濃美味的咖哩飯總讓人一吃就停不下來，但吃完後面對鍋底厚厚的醬汁殘留，總讓人興致全消。尤其是油膩又難洗的咖哩鍋，不僅讓海綿快速報銷，還可能讓清潔時間拉長好幾倍。洗咖哩鍋其實超簡單，只要三樣東西就搞定！

根據《trilltrill》報導，這個方法不需要什麼特殊工具，只要三樣常見物品，水、洗碗精與廚房紙巾。簡單幾個步驟，就能讓惱人的鍋垢輕鬆瓦解，甚至連海綿都幾乎不會沾染油垢。

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首先，將少量水倒入鍋中，滴入數滴洗碗精後加熱。當水開始沸騰時，放入一張廚房紙巾，讓紙巾吸飽熱水與清潔劑。接著，利用這張濕熱的紙巾輕擦鍋邊，原本緊黏不動的咖哩殘留輕輕一擦就會落下，過程幾乎不需出力。

倒掉熱水後，你會發現鍋子已乾淨大半，最後只需用一點洗碗精配合海綿簡單收尾，就能讓鍋子恢復閃亮如新，連海綿都不見明顯污漬。

這個方法不只適合怕麻煩的族群，也讓原本繁瑣的清潔變得毫無壓力。從此以後，煮咖哩也不必再擔心後續的洗鍋惡夢，享受美食的同時，也能輕鬆掌控廚房清潔。

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