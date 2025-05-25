嘉市大天宮今年出現3次立筊 這次「騰空立筊」讓人稱奇

陳姓女信眾今天到大天宮祈求工作順利，擲出「騰空立筊」，她認為是好兆頭。（記者丁偉杰攝）

2025/05/25 17:39

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕有300餘年歷史嘉義市祀典大天宮五穀王廟，近日歡慶主神神農聖帝5519週年聖誕千秋，今天下午有信眾擲出「騰空立筊」，其中一個筊杯緊緊黏在神桌巾上頭，讓人嘖嘖稱奇，這也是今年以來出現第3次立筊，廟方認為這是個好預兆。

廟方人員今天下午忙著張羅晚間平安福宴之際，約2點半左右一位陳姓女信眾擲筊問事業，竟出現「騰空立筊」，其中一個筊杯緊緊黏在神桌巾上頭，任由一旁電風扇吹拂，也都沒掉落，神奇景象讓人看了嘖嘖稱奇，其他信眾拿起手機搶拍照。

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這名46歲陳姓女信眾說，她是嘉義人，從事保險業，常來大天宮參香，最近因工作煩心，今天「天赦日」到廟裡祈求工作順利，起初擲筊問「是否換工作？」結果連擲4次陰筊，後改問「是否應換公司？」一次就擲出「騰空立筊」。

今天逢廟方濟世問事，陳姓女信眾請示神明後，認為立筊是神明給的好兆頭，將有好事發生。

廟方董事長鄭明山表示，今年以來已出現3次立筊，前兩次分別為元月及2月，立筊皆立在地面。第3次立筊的其中一個筊杯緊緊黏在神桌巾上頭，他在大天宮服務40多年來首次看到；經請示神明，廟方將依神喻，在神農聖帝聖誕千秋過後，啟動整修內外殿事宜，並為3年後作醮盛事大典預作準備。

這個「騰空立筊」，其中一個筊杯緊緊黏在神桌巾上頭，讓人嘖嘖稱奇。 （記者丁偉杰攝）

嘉市大天宮有信眾擲出「騰空立筊」，廟方隨即向神明稟報請示。（記者丁偉杰攝）

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