街頭巷尾更美！ 桃市社區規劃師重塑社區空間 去年完成24處改造點

八德區陸光圓環活化案例，利用打通圓環、人車分流，解決前往大湳市場車輛亂停於社區的問題，同時兼顧車輛通行需求。（記者鄭淑婷攝）

2025/05/25 17:29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府推動社區規劃師計畫逾20年，去年度總計完成24處改造點，其中，八德區陸光圓環活化案例，利用打通圓環、人車分流，解決前往大湳市場車輛亂停於社區的問題，同時兼顧車輛通行需求，還給居民安全無虞的環境。

都發局今（25）日舉行去年度桃園市社區規劃師駐地輔導計畫成果展，都發局表示，24處新完成的營造點分為建置人本環境、打開老舊街區嫌惡空間、營造全齡社區聚會空間等類別，總補助金額540萬元，單一社區最高補助達32萬元。

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24處營造點分布在平鎮5處，八德、中壢、龍潭、楊梅各3處、桃園、復興各2處，龜山、大溪及觀音各1處，以八德陸光圓環活化為例，由陸光里長何金鳳、陸光四村管委會與周邊居民、大湳市場攤商不斷地溝通協調，爭取社區規劃師計畫補助，進行社區開放空間重整。

何金鳳說，大湳市場是桃園第2大市場，許多民眾會穿越陸光圓環前往市場，機車就直接停放在陸光四村社區，假日人車擠得水洩不通，甚至曾發生擦撞意外，輪椅也無法通行，透過社區規劃師計畫，將圓環打通並採人車分流，行人走兩側、車輛走中間，同時規劃停車空間，另也將廢棄花圃拆除並設置6個攤位，以便宜的租金租給低收入戶，一來照顧弱勢，二來租金亦可回流管委會做建設，是此次改造的一大收獲。

都發局表示，桃園市社區規劃師計畫已推動超過20年，累計完成314處改造點，此次除表揚去年度24處社區規劃團隊，另從5年內完成改造的111處社區點，選出12組用心維護管理的社區規劃團隊，給予維護補助獎勵各1萬元，其中，觀音區新坡社區發展協會入選2項，分別是學校埤休憩空間改造、學校埤休憩空間美化。

市長張善政出席表揚並到陸光四村社區改造點，實地感受改善後的人本環境，他表示，陸光圓環活化是很好的改造範例，經過完善規劃後，不僅重整社區開放空間，更為地方居民提供安全休憩的環境。

都發局長江南志表示，社區規劃師計畫是由下而上的城市發展推動，透過社區做為美學城市的種子，讓桃園的街頭巷尾公共空間越來越漂亮，都發局每年於5月底到6月初公布下一年度的申請計畫，9月公布獲補助社區，今年度申請計畫即將起跑，歡迎有興趣的社區、團體投入。

陸光里長何金鳳（前左）分享八德區陸光圓環活化案例，市長張善政（前右）也走訪改造點，實際體驗改善後的人本環境。（記者鄭淑婷攝）

八德陸光圓環改善前，許多民眾穿越圓環前往市場，並將機車停放在社區空間。（桃市府提供）

改造後的八德區陸光圓環，將圓環打通串聯兩邊通道，採車輛走中間、行人走兩側分流，並規劃停車空間，兼顧通行也還給市區居民安全的環境。（桃市府提供）

都發局另選出12組用心維護管理的社區規劃團隊，給予維護補助獎勵各1萬元，其中，觀音區新坡社區發展協會入選2項，分別為學校埤休憩空間改造、學校埤休憩空間美化。（記者鄭淑婷攝）

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