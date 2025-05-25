端午連假垃圾怎麼丟？彰化5/30起異動 一圖看懂清運時間

端午節應景食物，吃完肉粽後留下的粽葉、粽繩屬一般垃圾，應與廚餘分開丟棄；吃剩的肉粽、果皮果核則屬廚餘，要確實分類。（環保局提供）

2025/05/25 17:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天（26日）就是週一上班日，本週只要工作4天就能迎來3天端午連假，彰化縣環保局提醒民眾，垃圾清運時間有異動，記得提前清理家中垃圾，避免連假期間堆積惡臭。

為讓民眾一目了然，環保局完成讓人一圖看懂的端午連假垃圾清運圖表，整理26鄉鎮市在5月30日（五）、5月31日（六，端午節當天）、6月1日（日）三天的清運情形。圖表中清楚標示哪些鄉鎮清運、哪些暫停，表格內出現垃圾車圖案代表正常，打「Ｘ」的代表清潔隊也跟著大家休息了，淺顯易懂。

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根據公告，5月30日（五）埔心鄉停止垃圾收運；5月31日（六）則有北斗鎮、竹塘鄉、二水鎮、溪州鄉及彰化市暫停沿線收運，其餘鄉鎮照常。6月1日（日）全縣皆不清運垃圾，僅彰化市有5處定點收運，全年無休，早上6點30分到8點30分，地點在彰化市三民路兒童公園、彰安國中前、中興路南郭國小對面、仁愛東街清潔隊部廣場、一德南路台鳳社區入口。

環保局提醒，最近天氣高溫潮濕，垃圾與廚餘若未妥善處理，容易腐敗孳生蚊蠅，影響居家衛生。連假期間若遇無清運時段，請將垃圾密封存放室內，切勿堆放騎樓或路旁，以免遭小狗翻咬造成髒亂。

此外，端午節聚餐時產生的粽葉、粽繩屬一般垃圾，應與廚餘分開丟棄；吃剩的肉粽、果皮果核則屬廚餘，請落實資源回收與分類。

彰化縣環保局製作端午連假垃圾清運懶人包，讓民眾快速掌握各地區清運與停收時間，不再一頭霧水。（環保局提供）

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