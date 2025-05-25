為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    端午連假垃圾怎麼丟？彰化5/30起異動 一圖看懂清運時間

    端午節應景食物，吃完肉粽後留下的粽葉、粽繩屬一般垃圾，應與廚餘分開丟棄；吃剩的肉粽、果皮果核則屬廚餘，要確實分類。（環保局提供）

    端午節應景食物，吃完肉粽後留下的粽葉、粽繩屬一般垃圾，應與廚餘分開丟棄；吃剩的肉粽、果皮果核則屬廚餘，要確實分類。（環保局提供）

    2025/05/25 17:05

    〔記者張聰秋／彰化報導〕明天（26日）就是週一上班日，本週只要工作4天就能迎來3天端午連假，彰化縣環保局提醒民眾，垃圾清運時間有異動，記得提前清理家中垃圾，避免連假期間堆積惡臭。

    為讓民眾一目了然，環保局完成讓人一圖看懂的端午連假垃圾清運圖表，整理26鄉鎮市在5月30日（五）、5月31日（六，端午節當天）、6月1日（日）三天的清運情形。圖表中清楚標示哪些鄉鎮清運、哪些暫停，表格內出現垃圾車圖案代表正常，打「Ｘ」的代表清潔隊也跟著大家休息了，淺顯易懂。

    根據公告，5月30日（五）埔心鄉停止垃圾收運；5月31日（六）則有北斗鎮、竹塘鄉、二水鎮、溪州鄉及彰化市暫停沿線收運，其餘鄉鎮照常。6月1日（日）全縣皆不清運垃圾，僅彰化市有5處定點收運，全年無休，早上6點30分到8點30分，地點在彰化市三民路兒童公園、彰安國中前、中興路南郭國小對面、仁愛東街清潔隊部廣場、一德南路台鳳社區入口。

    環保局提醒，最近天氣高溫潮濕，垃圾與廚餘若未妥善處理，容易腐敗孳生蚊蠅，影響居家衛生。連假期間若遇無清運時段，請將垃圾密封存放室內，切勿堆放騎樓或路旁，以免遭小狗翻咬造成髒亂。

    此外，端午節聚餐時產生的粽葉、粽繩屬一般垃圾，應與廚餘分開丟棄；吃剩的肉粽、果皮果核則屬廚餘，請落實資源回收與分類。

    彰化縣環保局製作端午連假垃圾清運懶人包，讓民眾快速掌握各地區清運與停收時間，不再一頭霧水。（環保局提供）

    彰化縣環保局製作端午連假垃圾清運懶人包，讓民眾快速掌握各地區清運與停收時間，不再一頭霧水。（環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播