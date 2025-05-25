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    新北百萬冠軍茶評鑑出爐 睽違16年坪林方均銓再奪特等茶王

    坪林區農會辦理新北好茶春季包種茶市級評鑑，今年特等獎由坪林區61歲方均銓（左二）獲得。（農業局提供）

    坪林區農會辦理新北好茶春季包種茶市級評鑑，今年特等獎由坪林區61歲方均銓（左二）獲得。（農業局提供）

    2025/05/25 16:49

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市坪林區農會辦理新北好茶春季包種茶市級評鑑，今年特等獎由坪林區61歲方均銓獲得，他是第3代茶農，目前與82年次的兒子方立宏共同經營茶園，以種植青心烏龍與台茶12號金萱品種為主，每年生產約700斤的包種茶及蜜香紅茶，本屆是繼2009年獲得春季茶王頭銜後，睽違16年再度奪得特等獎。

    賽事評審、農業部茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩表示，今年春茶製茶期間天候涼爽少雨，茶葉品質極佳，呈現豐富花果香氣。特等獎茶品走水順暢，茶葉條索緊結整齊，沖泡時葉片舒展，茶湯澄清透亮，風味平衡且發酵程度得宜，展現蘭花與柚花幽雅清香，並帶有芭樂與青梅的果香。

    方均銓表示，從小協助家中長輩採茶與製茶，耳濡目染下體會到茶葉走水、攪拌到炒菁的香氣變化差異，如今兒子返鄉4年，也逐步學習製茶步驟。

    對於獲得包種茶冠軍，方均銓謙虛地說，感謝天公作美、風調雨順，今年穀雨前後開始採收春季茶菁，天氣晴朗，茶樹葉片十分厚實，每日下午約2點至3點將新鮮收成的茶菁平鋪在陽光下，日光萎凋10至15分鐘，再移至室內走水近18小時。

    他說明，期間需要熬夜依照茶菁含水量及柔軟度，每小時小力翻動再靜置發酵，至隔日上午8點才開始炒茶，炒菁時控制在鍋溫約300度，炒製6至7分鐘，每個步驟都考驗耐力與判斷力，最後聞到滿室花香，一切努力都值得了。

    坪林區農會理事長陳文慶表示，新北包種茶有「百萬冠軍茶」之稱，茶農製茶技術精湛，茶湯水色蜜黃碧綠，具新鮮幽雅花香。即日起至6月30日訂購春季比賽茶優良獎，享特價92折，滿額贈送限量好禮。

    購買百萬冠軍茶可洽坪林區農會供銷部黃主任（02-2665-7227#28）、坪林區農會農特產品直銷中心坪林店高小姐（02-2665-7229），或洽鐵馬樂園商行方均銓 （02-2665-7818、0921-882-163）。

    榮獲新北特等茶王的方均銓將製茶技術傳承給兒子方立宏。（農業局提供）

    榮獲新北特等茶王的方均銓將製茶技術傳承給兒子方立宏。（農業局提供）

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