端午收到「整串粽子」犯傳統禁忌？ 一票人驚呼：沒聽過

一年一度的端午節將至，不少民眾已開始事先製作或購買應景食物粽子，倘若數量多，則會分送給親朋好友享用。示意圖。（資料照）

2025/05/25 18:34

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的端午節將至，不少民眾已開始事先製作或購買應景食物粽子，倘若數量多，則會分送給親朋好友享用。然而，近日有網友發文分享，妹妹男友送「整串粽子」給他們家，未料母親看到這串竟粽子瞬間氣炸，直言這已觸犯了台灣人的禁忌，這番說法一出，立即在網上掀起熱論，也讓一票網友對此問號連連。

據了解，一名網友在PTT以「脆：送粽子不能整串送是常識吧？活該被罵」為標題發文，透露他在瀏覽社群平台Threads時，看到一名用戶分享，自家妹妹男友的母親送禮很隨意，在今年端午節前夕送來「一整串粽子」，讓他們家媽媽與其他家人當場氣炸，直呼，「60歲以上的人還不知道這種禁忌嗎？這不是台灣人的常識嗎？」。

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這番言論曝光後，立即引發掀引發關注，並掀起多方網友論戰。轉發該文的PTT網友，則自稱是來自台南的「閩南人傳統代表」，強調家中每逢元宵或過年都會包粽子，但從未聽說有「不能送整串」的規矩，「阿嬤每次送粽子都一串一串送。」還有不少網友紛紛附和，從小到大吃了無數次粽子，都從聽過這種習俗或禁忌，對此感到很傻眼。

也有一些網友提及，這種特殊的習俗可能源自台灣的彰化海線，屬於地方性習俗之一，只有在喪家或特殊情境下，才會忌諱送「整串」的物品，「應該是海線才知道，就送肉粽習俗吧」、「只有當年的喪家，在當年的端午節不能收整串粽子」、「習俗當然會尊重，但對方也只是不知道你們家習俗罷了，說明一下，之後注意即可。」

其他網友則對此表示，「說明清楚就好，不需要發怒」、「整串才好看，送一顆才像詛咒吧」、「很多顆的話要剪成一顆一顆的啦」、「大家文化背景不同，習俗也會差異」、「我家收過別人送一整串肉粽，老一輩也沒有什麼意見耶！」、「送粽諧音送終吧！不過很少人管這個，我媽每年也都寄整串給我，根本沒事」。

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