屍臭沖天！南投大排魚群暴斃 竟是縣府工程截水闖禍

南投市內轆大排上游的縣府工程，因施工截斷部分水流，造成下游水位過低，加上高溫炎熱，出現大量魚群暴斃。（南投縣議員簡千翔提供）

2025/05/25 16:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市中興新村附近的區域排水溝內轆大排，近日水溝裡出現數百條暴斃死魚，魚群屍臭沖天，居民苦不堪言。南投縣政府環保局回應，經水質檢驗，大排未遭污染，研判是縣府在上游的護岸工程，為降低水位方便施工，才會截流排水溝水量，導致水位太低、魚群暴斃，廠商已派員清除魚屍，後續也會要求施工單位改善。

南投縣議員林儒暘、簡千翔表示，這2天接獲民眾陳情，指出內轆大排堆積大量魚屍，造成環境惡臭，害民眾都得掩鼻快速通過，經向環保局等單位反映，才知道是上游有縣府工程正在施作，為配合工程需要便關閉水門，不料水位過低竟造成魚群大量死亡，引發惡臭與民怨，現已督促廠商打撈魚屍，務必清除乾淨，以免衍生環境衛生問題。

請繼續往下閱讀...

環保局長李易書指出，大排經水質檢測，初步未發現有污染情況，研判與上游的縣府工程降低水位有關，魚群在低水位區受困無法生存，才會集體暴斃，施工廠商昨、今皆派人前往打撈，預計今天就會清理完畢。

縣府工務處則說，大排上游正在做護岸工程，為了灌漿需要，才會關閉部分水門，降低水位以利施作，但當時並未完全截斷水流，會發生魚群暴斃實在是始料未及，不排除是水位下降，加上近日高溫炎熱所致，後續也會要求廠商留意水位狀態，以免再犯。

現場魚屍腥臭沖天，已派員打撈清除。（南投縣議員林儒暘提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法