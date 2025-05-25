台灣武廟志工協會頒發獎助學金 逾300位學子受惠

社團法人台灣武廟志工協會今日舉辦114年度獎助學金頒獎典禮。（台南市政府提供）

2025/05/25 15:57

〔記者王姝琇／台南報導〕社團法人台灣武廟志工協會今日舉辦114年度獎助學金頒獎典禮。台南市長黃偉哲代表市府頒贈感謝狀，對協會長年來致力於關懷弱勢學子、積極推動教育公益的善行義舉表達高度肯定與感謝。

黃偉哲表示，台灣武廟志工協會獎助學金自開辦以來，受惠同學逐年增加，今年度預計獎助300多位優秀學子，足見協會對教育公益的持續投入，也顯示社會各界對教育的重視日益提升，更為台南市營造充滿希望的教育環境注入一股正向能量。

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教育局長鄭新輝表示，市府目前已推動多項針對弱勢學生的補助措施，包括教科書費、午餐費及各類獎助學金等，協助學生安心就學。然公部門資源有限，仍需仰賴社會各界攜手投入，才能共同打造更加友善且完善的學習環境。

鄭新輝說，感謝台灣武廟志工協會長年來的無私奉獻與實際行動，期盼未來能有更多企業與團體響應教育公益，為學子築起堅實後盾，讓台南的孩子們在逐夢路上獲得更多支持與鼓勵，勇敢邁向未來。

台灣武廟志工協會理事長劉貞秀指出，協會長年秉持「濟弱扶貧、慈悲行善」的宗旨，積極投入社區服務及各項公益活動。自110年度起推動獎助學金制度以來，至今已邁入第5年，累計受惠學生超過1200人，捐贈總金額突破700萬元，充分展現民間力量的實質行動與社會關懷。

協會期望透過獎助學金的支持，鼓勵學子勇敢追夢、積極進取，為自己開創更光明的未來。協會也將持續攜手社會各界推動教育公益，幫助更多需要協助的學生，注入源源不絕的希望與正向能量。

社團法人台灣武廟志工協會今日舉辦114年度獎助學金頒獎典禮，超過300位優秀學子受惠。（台南市政府提供）

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