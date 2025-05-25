為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    3火齊聚天赦日旺財 台灣首廟天壇3300份祈福袋破紀錄

    今天是「火年、火月、火日」齊聚的天赦日，台灣首廟天壇（天公廟）湧現祈福人潮，天赦日祈福袋供不應求。（記者王姝琇攝）

    今天是「火年、火月、火日」齊聚的天赦日，台灣首廟天壇（天公廟）湧現祈福人潮，天赦日祈福袋供不應求。（記者王姝琇攝）

    2025/05/25 15:27

    〔記者王姝琇／台南報導〕今天（農曆4月28日）是能量爆棚的「火年、火月、火日」天赦日，為這1年中最旺財的吉日，台灣首廟天壇湧現祈福人潮，1300個天赦日祈福袋供不應求，廟方再加碼2000份。

    天赦日是天干配合地支所產生的日期，通常每年約有5至7天，並不多見，依民俗，這天可以向玉皇大帝懺悔、請求赦罪，也能一併祈求身體病痛、官司糾紛、職場不順等狀況獲得改善。

    乙巳蛇年第2個天赦日落在國曆5月25日，這天更是難得的「火年、火月、火日」齊聚，是今年財運最旺的吉日之一。天壇代辦天赦日祈福，吸引不少信眾上香祈福，廟方準備了1300個「天赦日專用祈福袋」，供不應求，又加碼2000份。

    廟方表示，福袋內備有天赦金、壽麵、平安米、平安水、福疏稟文、帶殼龍眼乾等，意謂吉祥長壽、淨化心靈、步步高陞，信眾敲碎龍眼乾外殼，再將外殼與金紙、疏文丟入金爐內一同焚化，有破殼重生的意義。

    乙巳年有6個天赦日，分別是3月10日（農曆2月11日）、5月25日（農曆4月28日）、7月24日（農曆6月30日）、8月7日（農曆閏6月14日）、10月6日（農曆8月15日）、12月21日（農曆10

    月2日）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播