3火齊聚天赦日旺財 台灣首廟天壇3300份祈福袋破紀錄

今天是「火年、火月、火日」齊聚的天赦日，台灣首廟天壇（天公廟）湧現祈福人潮，天赦日祈福袋供不應求。（記者王姝琇攝）

2025/05/25 15:27

〔記者王姝琇／台南報導〕今天（農曆4月28日）是能量爆棚的「火年、火月、火日」天赦日，為這1年中最旺財的吉日，台灣首廟天壇湧現祈福人潮，1300個天赦日祈福袋供不應求，廟方再加碼2000份。

天赦日是天干配合地支所產生的日期，通常每年約有5至7天，並不多見，依民俗，這天可以向玉皇大帝懺悔、請求赦罪，也能一併祈求身體病痛、官司糾紛、職場不順等狀況獲得改善。

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乙巳蛇年第2個天赦日落在國曆5月25日，這天更是難得的「火年、火月、火日」齊聚，是今年財運最旺的吉日之一。天壇代辦天赦日祈福，吸引不少信眾上香祈福，廟方準備了1300個「天赦日專用祈福袋」，供不應求，又加碼2000份。

廟方表示，福袋內備有天赦金、壽麵、平安米、平安水、福疏稟文、帶殼龍眼乾等，意謂吉祥長壽、淨化心靈、步步高陞，信眾敲碎龍眼乾外殼，再將外殼與金紙、疏文丟入金爐內一同焚化，有破殼重生的意義。

乙巳年有6個天赦日，分別是3月10日（農曆2月11日）、5月25日（農曆4月28日）、7月24日（農曆6月30日）、8月7日（農曆閏6月14日）、10月6日（農曆8月15日）、12月21日（農曆10

月2日）。

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